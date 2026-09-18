«Гормональный дисбаланс и висцеральное ожирение»: Диетолог назвала опасность магазинной колбасы

18 сентября 2026, 11:40

Диетолог Лазуренко: колбаса может вызвать нарушение обмена веществ

Фото: iStock/bit245

Колбасу и мясные деликатесы едят почти все россияне. Лидерами в ежедневном рационе аудитории выступают вареная и сырокопченая колбасы. Однако многие специалисты по питанию утверждают, что включать колбасу в свой ежедневный рацион не стоит.





Диетолог-эндокринолог, специалист по правильному питанию Наталья Лазуренко в беседе с «Радио 1» сообщила, что все зависит от цели.





«Если вы хотите нормализовать свое питание, то нужно понимать, что колбаса — не равно мясо. Мужчине, у которого в течение дня умственная работа, физическая активность и многозадачность, для его полноценной активности, работоспособности и высокого уровня энергии нужен прежде всего качественный белок, который содержит необходимый набор аминокислот. А их наш организм может самостоятельно синтезировать в гормоны, мышцы, ферменты. А в колбасу производитель кладет не более 10% мяса, а все остальное— какие-то жиросодержащие ошметки, наполнители, усилители вкуса и так далее», — объяснила эксперт.

«В составе еще углеводы, а это быстрая энергия. Мы ее получили, тут же растратили. А если не потратили, то отложили про запас. Это приводит к получению жировой ткани. Она откладывается в области живота. Так называемое висцеральное ожирение, а еще повышение рисков развития заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и гормональным дисбалансом», — сказала диетолог.

«А еще некоторые колбасы, например, докторская или сырокопченая содержат соль, консерванты — это то, что нужно этой колбасе, чтобы она долго лежала на прилавке. А это, в свою очередь, влияет на тонус сосудов, электролитный баланс, повышает давление», — заключила специалист.