Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Жареная колбаса-убийца: Врачи удивились, когда нашли в теле ребенка болезнь не по возрасту

Жареная колбаса-убийца: Врачи удивились, когда нашли в теле ребенка болезнь не по возрасту

02 сентября 2024, 22:00
Фото: istock / Sviatlana Lazarenka

Фото: istock / Sviatlana Lazarenka

В начале августа срочным рейсом санавиации из района Бурятии привезли дошкольника в тяжелом состоянии. Причина тому отвратительное питание, которые привело к заболеванию, не соответствующему годам. В материале «Радио 1» расскажем, как некачественная еда с ранних лет может загубить здоровье.

Жареная колбаса

В начале месяца в Детскую республиканскую клиническую больницу поступил мальчик в возрасте 1 год 8 месяцев в тяжелом состоянии. Из-за чрезмерного употребления жареной колбасы, жареного картофеля, чипсов и сухариков у ребёнка воспалилась поджелудочная железа. Отек и нарушения кровоснабжения спровоцировали некроз тканей поджелудочной железы.



«Патология, достаточно, редкая для такого маленького возраста — деструктивная форма панкреатита, которая вылилась в панкреонекроз», — рассказали больнице.
Как пояснили медики, из-за кормления вредными продуктами сок поджелудочной железы начал попадать в воспаленную брюшную полость. Помимо этого, возникла кишечная непроходимость. Здоровье ребёнка ухудшалось, было принято решение об экстренной госпитализации и хирургическом вмешательстве.

«Нам удалось вовремя остановить агрессивное течение заболевания, задренировали брюшную полость и дали ток сока поджелудочной железы наружу», — сообщил заведующий операционным блоком ДРКБ, врач детский хирург Кишикто Пунсуков.
Медики отметили, что проведенное обследование подтвердило, что источником патологий стало некачественное питание, а не другие нарушения в организме.
Фото: istock / Ulada

Юный пациент после операции находился под пристальным наблюдением врачей. В настоящий момент двухлетний мальчик уже выписан домой, однако родителям посоветовали наблюдаться у гастроэнтеролога.

Важность прикорма

Заведующий оперблоком пояснил, что дети после двух лет начинают переходить с грудного вскармливания на обычную еду и важно вводить новые блюда по возрасту. В меню постоянно добавляются новые блюда, оно становится всё более разнообразным.

Прикорм знакомит малыша с разнообразными вкусовыми ощущениями, с более сложной консистенцией продуктов. Он способствует развитию навыков жевания и глотания более густой пищи, формируя его пищевое поведение. Поскольку желудочно-кишечный тракт ребенка отличается от взрослого, родители должны соблюдать правила питания для своего дитя.

Кроме белков, углеводов и жиров в еде должно содержаться достаточное количество макро- и микроэлементов, особенно тех, которые необходимы для нормального роста костной ткани.
Соль и приправы должны присутствовать в рационе дошкольника в минимальных количествах.

Читайте также:
Россиянам раскрыли, как школьнику наладить режим сна

«На каторгу?»: Психолог объяснила, как настроить ребёнка на школьные будни

Психолог Наумова назвала неожиданный мотиватор для учёбы ребёнка
#дети
#пациент
#радио
#здоровье
#родители
#колбаса
#врач
#сок
#питание
#хирург
#правила
#нарушения
#операции
#блюда
#медики
#заболевания
#мальчик
#ток
#операция
#больница
#ребёнок
Сын задержанного генерала Муминджанова имеет квартиру в элитном ЖК в Москве
02 сентября 2024, 21:31

Фото: iStock/Diy13

Сын главнокомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, задержанного по подозрению в получении взятки, имеет квартиру в элитном жилом комплексе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это квартира площадью 58 квадратных метров расположена в ЖК «Маршал» и принадлежит Истаму Муминджанову. Также у него в собственности находится автомобиль BMW X1 XDrive стоимостью порядка двух миллионов рублей.

Напомним, что Следственный комитет в понедельник возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова по делу о взятках. Будучи руководителем Департамента ресурсного обеспечения Минобороны он получил взятку в размере свыше 20 миллионов рублей за подписание контракта на сумму более 1,5 миллиардов рублей на доставку обмундирования, в том числе в зону СВО. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет тюрьмы

Скрывал многомиллионное имущество: Генерал Муминджанов задержан по делу о взятке, подробности

СК возбудил дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом
#задержание
#квартира
#взятка
#недвижимость
#москва
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Москвы оторвала себе палец обручальным кольцом
02 сентября 2024, 20:15

Фото: iStock/kris_sirk

Жительница Москвы оторвала себе палец, зацепившись обручальным кольцом во время уборки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что москвичка делала уборку дома и в какой-то момент зацепилась обо что-то обручальным кольцом. Дернув рукой, она оторвала безымянный палец.

Однако женщина не стала паниковать и не растерялась, а оперативно приехала в больницу, где ей пришили палец, соединив две вены, артерию и восстановив кровоснабжение. В общей сложности операция длилась четыре часа.

Врачи сообщили, что после полного восстановления пострадавшая вновь сможет носить кольцо на этом пальце, если, конечно, захочет.

Читайте также:

Суд вынес приговор подростку, убившему 10-летнюю соседку и надругавшемуся над её телом

В Приамурье восьмилетнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере

В фирменном поезде «Таврия» пьяный пассажир избил пенсионерку с инвалидностью
#москва
#операция
#больница
#врачи
#женщина
#уборка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Все, что угодно»: Турки заподозрили подвох в загадочном деле погибшей российской туристки
02 сентября 2024, 20:07

Фото: istock / udra

На 14-й день поисков в окрестностях Мармариса было обнаружено тело пропавшей российской туристки. Информагентства Турции рассматривают основную версию: предположительно, женщина потеряла равновесие и сорвалась со скалы во время прогулки в Ульмелере, части Карийской тропы, по которой она пошла гулять. Но местные жители сомневаются в этом и обсуждают различные несоответствия в этом случае.
В материале «Радио 1» расскажем, что не так в истории таинственной гибели россиянки в Турции.

Любительница одиночных прогулок

Замдирктора одной из московских школ-интернатов Наталья Сомова приехала в Мармарис на отдых 11 августа. Женщина любила путешествовать в одиночку, ходить на экскурсии и заниматься треккингом на любительском уровне. Ранним утром 17 августа россиянка вышла из пятизвездочного отеля на берегу и отправилась на Карийскую тропу.

С того момента женщина перестала отвечать родным, а 19 августа не села на обратный рейс в Россию.

После вскрытия номера стало понятно, что все её личные вещи, включая загранпаспорт, лежат на месте. Родственники Натальи подали заявление о пропаже, к поискам приступили 19 августа.

Сорвалась со скалы?

Последний раз Наталью зафиксировали камеры видеонаблюдения на пешеходной тропе Карья в районе Ичмелер примерно в 07:30 17 августа. 19 числа поисковые группы нашли чек о покупке, который принадлежал пропавшей. И только 31 августа на опасном участке в районе Ичмелер был обнаружен разряженный мобильный телефон, лежавший на отвесном склоне экраном вверх.

Спасатели спустились по верёвкам к обрыву и нашли тело россиянки без признаков жизни примерно в 13:30 около моря. По другой версии, тело Натальи извлекла из моря команда береговой охраны и доставила на берег. Сейчас проводится расследование, точную причину смерти установят после вскрытия.
Фото: istock / oykuozgu

Версии пользователей

Турецкие СМИ показали кадры берега, где была найдена женщина. Пользователи предполагают, что Наталья могла с кем-то спуститься в это место.

Вероятность того, что Сомова в одиночку пошла без проводника по неизвестной тропе крайне мала, пишет женщина по имени Лара. Пользователь Мерьем в чате для местных отмечает, что, судя по камерам в кафе, она могла кого-то ожидать, и предполагает, что даже возможна стычка с неизвестным на тропе.

«Могло случиться все, что угодно: ее могли ужалить дикие пчелы, змеи, мог напасть кабан», — пишет Беяз.
«Я хочу жить»: житель Иркутской области заступился за жену и был забит до смерти, подробности
«Я хочу жить»: житель Иркутской области заступился за жену и был забит до смерти, подробности
По словам пользовательницы по имени Эсра, службы уже сообщали, что тропа от Ичмелера до Турунча была неоднократно обследована раз поисковыми командами с собаками, и телефона на ней не обнаружили. Помимо этого, судя по снимкам, телефон не был покрыт ни листьями, ни землёй, что создает впечатление, что его и тело могли положить на место не так давно.

Эсра поинтересовалась, почему смартфон не могли обнаружить две недели, а затем за один день нашли и тело, и телефон. Жительница Турции отмечает, что на тропу можно попасть не только через служебные входы и что не все участки могут попадать под камеры. Как считает Эсра, ситуация крайне подозрительна и интересуется, в каком состоянии было тело, когда наступила смерть.

В контексте ситуации генконсульство РФ в Анталье призывает россиян избегать самостоятельных одиночных походов в горы и другие безлюдные места, а также в целом проявлять максимальную осторожность при проведении отдыха за рубежом.

Читайте также:

Подросток признался в убийстве всех членов своей семьи

В Приамурье восьмилетнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере

Мертвую месячную девочку обнаружили в коробке в частном доме в Бурятии
#спасатели
#телефон
#смерть
#вещи
#отдых
#камеры
#экскурсии
#змеи
#радио
#пчёлы
#кафе
#женщина
#сми
#загранпаспорт
#жители
#смартфон
#кадры
#заявление
#пользователи
#расследование
#туристы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кровавая бойня в Вологде: Три связанных трупа и два человека в реанимации
Двоих мужчин и женщину убили под Вологдой, еще двое в больнице
02 сентября 2024, 20:02

Фото: СУ СК по Вологодской области

Тройное убийство в Вологодской области произошло в частном доме поселка Рубцова, в кровавой бойне обвиняют двоих мужчин. ОБ этом сообщает СУ СК по региону 2 сентября.
Тела трех человек, двоих мужчин и женщины, нашли на придомовом участке этим утром. У погибших были связаны руки, сообщают местные жители. Еще два человека, мужчина и женщина, с тяжелыми травмами лежали рядом. Пострадавших увезли в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно, убийцы орудовали ножами.


«Лица, причастные к совершению преступлений, установлены сотрудниками уголовного розыска на территории областного центра», – сообщает следком.

Ими оказались двое мужчин 35 и 38 лет. Уголовное дело возбудили по двум статьям – тройное убийство и покушение на убийство.

Что именно случилось в доме и почему знакомые устроили кровавую расправу, жертвой которой стали пять человек, еще предстоит выяснить.

Читайте также:

Суд вынес приговор подростку, убившему 10-летнюю соседку и надругавшемуся над её телом

Подросток признался в убийстве всех членов своей семьи

В Приамурье восьмилетнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере
#убийство
#уголовное семьи
#тела
#покушение
#следственный комитет
#вологодская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа причина взрыва в жилом доме в Новороссийске
Житель Новороссийска изготавливал дома горючую жидкость, которая взорвалась
02 сентября 2024, 20:00

Фото: istockphoto/VeroRo39

Житель Новороссийска пытался самостоятельно изготовить у себя дома легковоспламеняющуюся жидкость, которая в итоге не загорелась, а взорвалась. Версия о взрыве бытового газа не подтвердилась.
Мужчина обладал какими-то первичными познаниями в химии, сообщает телеграм-канал SHOT. У себя дома он смешивал различные ингредиенты, чтобы получить горючую жидкость вроде той, которую принято называть «коктейлем Молотова». Очевидно, его познаний оказалось недостаточно, так как при смешивании химических реагентов в какой-то момент раздался сильный взрыв. Из окон вылетели стёкла, квартира в результате возникшего пожара выгорела полностью.

К счастью, незадачливый химик-пиротехник жил один и в результате взрыва никто, кроме него самого, не пострадал. О своих экспериментах с горючими и, как выяснилось опытным путём, взрывчатыми веществами он рассказал правоохранителям уже в больнице. Сейчас полицейские выясняют, для каких целей мужчине понадобилась легковоспламеняющаяся жидкость.

Читайте также:

Взрыв произошёл в жилом доме в Новороссийске

Трехэтажное здание загорелось на площади 1000 «квадратов» на западе Москвы

В Пермском крае произошел взрыв газа в жилом доме
#квартира
#взрыв
#полицейские
#мужчина
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд вынес приговор подростку, убившему 10-летнюю соседку и надругавшемуся над её телом
Убившего 10-летнюю соседку подростка посадили на 9 лет и 8 месяцев
02 сентября 2024, 19:50

Фото: iStock/Zolnierek

Убившего десятилетнюю соседку подростка посадили на девять лет и восемь месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным следствия, девочка возвращалась домой после школьных занятий. За неё увязался её пятнадцатилетний сосед Алан. После этого он убил школьницу и надругался над её мёртвым телом.

Позднее стало известно, что подобные действия он планировал совершить в отношении ещё как минимум двух маленьких девочек.

Решением суда он помещён в воспитательную колонию на срок девять лет и восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что московский курьер попытался изнасиловать девочку-инвалида, которая принимала у него заказ. Мужчина утащил её в комнату и начал раздеваться. К счастью, на помощь дочери быстро подоспела мама, которая выгнала мужчину из квартиры.

Читайте также:

Подросток признался в убийстве всех членов своей семьи

В Приамурье восьмилетнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере

Мертвую месячную девочку обнаружили в коробке в частном доме в Бурятии
#суд
#приговор
#убийство
#изнасилование
#тюрьма
#подросток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет тюрьмы
02 сентября 2024, 19:37

Фото: iStock/Rawf8

Замкомандующего Ленинградским военным округом Валерию Мумиджанову, в отношении которого возбуждено дело о взятках, грозит до 15 лет тюремного заключения, штраф и конфискация многомиллионного имущества. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в этот день Следственный комитет сообщил, что генералу вменяется получение взятки в особо крупном размере. Будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ он заключил договор с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе и в зону проведения СВО. За этот контракт на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей он получил взятку в размере 20 миллионов рублей.

По возбуждённому против него делу ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, а также изъятие всего имущества, которое оценивается в более 100 миллионов рублей.

Читайте также:

СК возбудил дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом

Скрывал многомиллионное имущество: Генерал Муминджанов задержан по делу о взятке, подробности

Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября
#ленинградская область
#тюрьма
#штраф
#имущество
#взятка
#коррупция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Приамурье восьмилетнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере
02 сентября 2024, 18:55

Фото: istockphoto/blinow61

В Амурской области неподалёку от села Берёзовка произошла трагедия. Восьмилетнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере, он погиб.
По факту смерти несовершеннолетнего региональная прокуратура и Следственное управление СК РФ по Амурской области проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Следователи осмотрели место происшествия. Будет оценено обеспечение мер безопасности. На место также выезжал исполняющий обязанности прокурора Ивановского района Кирилл Попов.

По предварительным данным, дети играли на россыпях карьера, когда большая масса песка внезапно начала осыпаться. Под завал попал восьмилетний мальчик. Помочь ему не успели, и он задохнулся. Прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Читайте также:

В Краснодаре открыто дело после травмирования детей из-за сорванной кровли школы

На Алтае 49-летнего сотрудника птицефабрики засыпало зерном, мужчина погиб

В Башкирии мальчика засыпало лавиной снега во время катания с горки
#дети
#прокуратура
#следователи
#происшествия
#ск рф
#мальчик
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скрывал многомиллионное имущество: Генерал Муминджанов задержан по делу о взятке, подробности
Задержание Муминджанова может быть связано с обмундированием для спецоперации
02 сентября 2024, 18:39

Фото: Минобороны России

СК РФ обвинил заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова в получении многомиллионной взятки.
В чем провинился генерал-майор и что теперь его ожидает, разобралась редакция «Радио 1».

Что известно о Муминджанове

Валерий Муминджанов родился в 1964 году. В 1992 году окончил Горьковское высшее военное училище тыла им. маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, а в 2003 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Позже Муминджанов занимал руководящие должности по вещевому снабжению военнослужащих, в том числе в Воронеже, где приобрел дорогостоящую собственность. Сейчас законность сделок проверяет Следственный комитет.

В 2015 году ему было присвоено звание генерал-майора. За год до этого он стал заместителем начальника Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России по ресурсному обеспечению. Позже Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны.

За что задержали Муминджанова

2 сентября стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что генерал-майор, занимая должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ помогал некоторым фирмам заключать договоры на поставку обмундирования в интересах оборонного ведомства России, в том числе на территорию проведения спецоперации. Сумма сделок составила порядка 1,5 миллиарда рублей. За это он получил откаты в размере свыше 20 миллионов рублей.
Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября
Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября

Многомиллионное имущество генерал-майора

Сотрудники СК РФ нашли в собственности у Муминджанова и его семьи многочисленные объекты недвижимости в Москве, а также в Воронеже. Общая стоимость имущества генерал-майора превысила 120 миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка законности его приобретения.

Официально экс-замкомандующий ЛенВО владеет квартирой и внедорожником, стоимость которых не превышает 10 миллионов. Остальные 110 миллионов имущества, которые обнаружил следственный комитет, записаны на военного «иначе», передает Телеграм-канал SHOT.

Кроме того, сын Муминджанова Истам владеет двухкомнатной квартирой в Москве, в элитном ЖК «Маршал» на улице Маршала Рыбалко. Ее стоимость оценивается в 30 миллионов рублей. Также сыну генерал-майора принадлежит автомобиль BMW X1 XDrive.

До 15 лет тюрьмы

Сейчас Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

Вопрос об аресте генерала Муминджанова могут решить уже 3 сентября

Стало известно, чем владеет задержанный генерал-майор Муминджанов

СК возбудил дело о взятке против замкомандующего Ленинградским военным округом
#проверка
#следственный комитет
#минобороны рф
#имущество
#автомобиль
#уголовное следствие
#собственность
#жк
#меры
#ск рф
#валерий муминджанов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф