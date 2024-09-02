Жареная колбаса-убийца: Врачи удивились, когда нашли в теле ребенка болезнь не по возрасту

Фото: istock / Sviatlana Lazarenka
В начале августа срочным рейсом санавиации из района Бурятии привезли дошкольника в тяжелом состоянии. Причина тому отвратительное питание, которые привело к заболеванию, не соответствующему годам. В материале «Радио 1» расскажем, как некачественная еда с ранних лет может загубить здоровье.
Фото: istock / Ulada
Юный пациент после операции находился под пристальным наблюдением врачей. В настоящий момент двухлетний мальчик уже выписан домой, однако родителям посоветовали наблюдаться у гастроэнтеролога.
Прикорм знакомит малыша с разнообразными вкусовыми ощущениями, с более сложной консистенцией продуктов. Он способствует развитию навыков жевания и глотания более густой пищи, формируя его пищевое поведение. Поскольку желудочно-кишечный тракт ребенка отличается от взрослого, родители должны соблюдать правила питания для своего дитя.
Кроме белков, углеводов и жиров в еде должно содержаться достаточное количество макро- и микроэлементов, особенно тех, которые необходимы для нормального роста костной ткани.
Соль и приправы должны присутствовать в рационе дошкольника в минимальных количествах.
Читайте также:
Россиянам раскрыли, как школьнику наладить режим сна
«На каторгу?»: Психолог объяснила, как настроить ребёнка на школьные будни
Психолог Наумова назвала неожиданный мотиватор для учёбы ребёнка
Жареная колбасаВ начале месяца в Детскую республиканскую клиническую больницу поступил мальчик в возрасте 1 год 8 месяцев в тяжелом состоянии. Из-за чрезмерного употребления жареной колбасы, жареного картофеля, чипсов и сухариков у ребёнка воспалилась поджелудочная железа. Отек и нарушения кровоснабжения спровоцировали некроз тканей поджелудочной железы.
«Патология, достаточно, редкая для такого маленького возраста — деструктивная форма панкреатита, которая вылилась в панкреонекроз», — рассказали больнице.Как пояснили медики, из-за кормления вредными продуктами сок поджелудочной железы начал попадать в воспаленную брюшную полость. Помимо этого, возникла кишечная непроходимость. Здоровье ребёнка ухудшалось, было принято решение об экстренной госпитализации и хирургическом вмешательстве.
«Нам удалось вовремя остановить агрессивное течение заболевания, задренировали брюшную полость и дали ток сока поджелудочной железы наружу», — сообщил заведующий операционным блоком ДРКБ, врач детский хирург Кишикто Пунсуков.Медики отметили, что проведенное обследование подтвердило, что источником патологий стало некачественное питание, а не другие нарушения в организме.
Фото: istock / Ulada
Юный пациент после операции находился под пристальным наблюдением врачей. В настоящий момент двухлетний мальчик уже выписан домой, однако родителям посоветовали наблюдаться у гастроэнтеролога.
Важность прикормаЗаведующий оперблоком пояснил, что дети после двух лет начинают переходить с грудного вскармливания на обычную еду и важно вводить новые блюда по возрасту. В меню постоянно добавляются новые блюда, оно становится всё более разнообразным.
Прикорм знакомит малыша с разнообразными вкусовыми ощущениями, с более сложной консистенцией продуктов. Он способствует развитию навыков жевания и глотания более густой пищи, формируя его пищевое поведение. Поскольку желудочно-кишечный тракт ребенка отличается от взрослого, родители должны соблюдать правила питания для своего дитя.
Кроме белков, углеводов и жиров в еде должно содержаться достаточное количество макро- и микроэлементов, особенно тех, которые необходимы для нормального роста костной ткани.
Соль и приправы должны присутствовать в рационе дошкольника в минимальных количествах.
Читайте также:
Россиянам раскрыли, как школьнику наладить режим сна
«На каторгу?»: Психолог объяснила, как настроить ребёнка на школьные будни
Психолог Наумова назвала неожиданный мотиватор для учёбы ребёнка
Алина Юрчак