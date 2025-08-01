01 августа 2025, 11:37

Фото: istockphoto / Piotr Krzeslak

2 августа Русская православная церковь чтит память пророка Илии — одной из ключевых фигур Ветхого Завета и одного из самых почитаемых святых на Руси. В народной культуре этот день получил название Ильин день и сопровождался рядом традиций, обрядов и запретов. О том, что ​можно ​и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание Кто такой Пророк Илия Традиции Ильина дня: от братчины до обрядов в поле Что можно делать в Ильин день Что запрещено 2 августа: народные запреты и поверья Народные приметы на Ильин день

Кто такой Пророк Илия

Традиции Ильина дня: от братчины до обрядов в поле

Что можно делать в Ильин день

Посетить церковь — во многих храмах проходят богослужения в честь пророка;

молиться о благополучии в семье и рождении детей — Илия считается покровителем плодородия;

устраивать щедрое застолье — традиция укрепляет родственные и соседские связи;

заниматься благотворительностью — помощь нуждающимся в этот день особенно важна;

собирать травы — по поверьям, они обладают особой лечебной силой именно 2 августа.

Что запрещено 2 августа: народные запреты и поверья

выпускать домашних животных на улицу и пускать уличных в дом — опасались, что в них может вселиться нечистая сила;

рыбачить — считалось, что можно «принести» в дом беду вместе с уловом;

тяжёлая работа — трудиться в праздник считалось неуважением к пророку;

отказывать в помощи — по приметам, равнодушие к чужой беде может обернуться собственными несчастьями.

Народные приметы на Ильин день

Попасть под дождь в Ильин день — к здоровью;

после Ильина дня считалось, что насекомые больше не опасны, так как они впадают в спячку;

если пошёл дождь — урожай зерновых будет богатым;