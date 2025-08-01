Ильин день 2 августа: как сохранить здоровье и избавиться от нечистой силы, народные приметы
2 августа Русская православная церковь чтит память пророка Илии — одной из ключевых фигур Ветхого Завета и одного из самых почитаемых святых на Руси. В народной культуре этот день получил название Ильин день и сопровождался рядом традиций, обрядов и запретов. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
Кто такой Пророк Илия2 августа в народном календаре отмечается Ильин день — праздник, в котором переплелись христианские и языческие верования. Пророк Илия в народном представлении приобрел черты, схожие со славянским богом-громовержцем Перуном. Ему приписывали власть над грозами и дождями, а сам день нередко называли «грозовым».
Согласно поверьям, в этот день Илия мчится по небу на огненной колеснице, меча молнии. Чтобы уберечь жилище от удара «небесного огня», люди плотно закрывали окна и двери, а во двор выносили металлические предметы — кочерги, ухваты, сковородники и другие.
Также в Ильин день переворачивали вверх дном пустую посуду: горшки, корзины, котлы. Считалось, что во время грозы нечистая сила, спасаясь от гнева пророка, пытается спрятаться в доме, используя бытовые предметы. Если духу удавалось проникнуть внутрь, семья оказывалась под угрозой — ведь молнии святого могли поразить зло в любом укрытии.
Традиции Ильина дня: от братчины до обрядов в полеОдной из главных традиций дня была братчина — совместная трапеза после церковной службы и крестного хода. За праздничным столом собирались соседи, странники и нищие — отказать в угощении считалось большим грехом. После застолья устраивались гулянья с песнями, плясками и хороводами. В отдельных регионах (например, в Псковской области) мужчины проводили обрядовые кулачные бои.
С Ильина дня начинался отсчёт к осени. Говорили: «На Илью до обеда лето, а после — осень». В этот период день становился заметно короче, вода — холоднее.
Кроме того, 2 августа во многих регионах начинался сезон жатвы. Первые колосья, скошенные в этот день, приносили в дом и ставили рядом с иконами. А чтобы поблагодарить святого за урожай, на поле оставляли небольшой пучок нескошенной ржи и клали под него хлеб — это называлось «завивание бороды».
Что можно делать в Ильин день
- Посетить церковь — во многих храмах проходят богослужения в честь пророка;
- молиться о благополучии в семье и рождении детей — Илия считается покровителем плодородия;
- устраивать щедрое застолье — традиция укрепляет родственные и соседские связи;
- заниматься благотворительностью — помощь нуждающимся в этот день особенно важна;
- собирать травы — по поверьям, они обладают особой лечебной силой именно 2 августа.
Что запрещено 2 августа: народные запреты и поверьяСогласно традиционным поверьям, с 2 августа вода в реках и озёрах становится холодной. Считалось, что купание в этот день может обернуться болезнями. Кроме того, по легенде, в это время в водоёмах просыпаются русалки и водяные — нечистая сила, которая может утянуть человека на дно.
Другие запреты Ильина дня:
- выпускать домашних животных на улицу и пускать уличных в дом — опасались, что в них может вселиться нечистая сила;
- рыбачить — считалось, что можно «принести» в дом беду вместе с уловом;
- тяжёлая работа — трудиться в праздник считалось неуважением к пророку;
- отказывать в помощи — по приметам, равнодушие к чужой беде может обернуться собственными несчастьями.
Народные приметы на Ильин деньВ старину в Ильин день люди внимательно наблюдали за погодой, особенно за громом и молнией. Глухие раскаты с яркими вспышками сулили сухую погоду, а звонкие — сильные дожди. Если гремело без молний, осадков не ждали, а непрерывный гром предвещал град.
- Попасть под дождь в Ильин день — к здоровью;
- после Ильина дня считалось, что насекомые больше не опасны, так как они впадают в спячку;
- если пошёл дождь — урожай зерновых будет богатым;
- если же дождя не было — опасались пожаров.