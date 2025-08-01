Каждый третий зумер готов отказаться от магазинов навсегда в пользу доставки

01 августа 2025, 04:37

Исследование Х5: 27% поколения Z заказывают еду онлайн 2-3 раза в неделю

Фото: istockphoto/Vershinin

30% россиян поколения Z хотели бы полностью отказаться от посещения магазинов, перейдя на онлайн-доставку продуктов, при этом 70% ценят самостоятельный выбор товаров, показало исследование сервиса «Пакет» от Х5.