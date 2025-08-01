Каждый третий зумер готов отказаться от магазинов навсегда в пользу доставки
30% россиян поколения Z хотели бы полностью отказаться от посещения магазинов, перейдя на онлайн-доставку продуктов, при этом 70% ценят самостоятельный выбор товаров, показало исследование сервиса «Пакет» от Х5.
Согласно опросу 1000 респондентов по всей России, 55% зумеров используют доставку несколько раз в месяц, а 27% — 2-3 раза в неделю.
Гендерный разрыв значителен: девушки заказывают в 2,5 раза чаще мужчин (80% против 33%). 90% участников признали, что стали пользоваться сервисами доставки существенно чаще, чем несколько лет назад.
30% зумеров не беспокоятся о развитии «лени» из-за онлайн-шопинга, тогда как 70% видят в доставке лишь инструмент экономии времени без негативных последствий. Эксперты связывают это с глобальным трендом на осознанное потребление — 48% россиян в 2025 году планируют сократить расходы
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