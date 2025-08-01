Россиянам рассказали, почему зумеры обладают равнодушным взглядом

01 августа 2025, 11:17

Психолог Кичаев: зумеры разучились показывать реальные эмоции

Фото: istockphoto/alptraum

В интернете набирает обороты мем про «взгляд зумера». Он почти безэмоциональный: ни намёка на интерес, скуку или даже понимание — своеобразный покерфейс.