Россиянам рассказали, почему зумеры обладают равнодушным взглядом
В интернете набирает обороты мем про «взгляд зумера». Он почти безэмоциональный: ни намёка на интерес, скуку или даже понимание — своеобразный покерфейс.
Психолог Александр Кичаев в беседе с Life.ru объяснил, что нейтральная мимика зумеров — это защитный механизм, сформированный под влиянием современной реальности.
По его словам, таким образом современное поколение спасается от информационного шума, скрывают свою слабость, потому что боятся остаться неверно понятыми или осмеянными.
Также психолог предположил, что зумеры привыкли общаться в сети в обществе цифровых технологий, поэтому разучились жизнь в реальности и показывать живые эмоции. И чтобы это изменить, важно дать поколению ощущение безопасности, разрешить снять маску равнодушия.
Ранее психолог Сергей Ланг назвал главную причину конфликтов на дорогах.
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