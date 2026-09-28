«Исключить крайности»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 28 сентября по 4 октября

28 сентября 2026, 14:43

Фото: iStock/sarayut

В деловой сфере надо быть дипломатичными и приятными в общении. Важно ладить с людьми. Хорошо продумать свой внешний вид, быть элегантными и одеваться со вкусом. В любви надо быть романтичными и не пренебрегать ухаживаниями. Желательно оказывать друг другу знаки внимания и проявлять заботу. В сфере здоровья надо восполнить силы, полезно непродолжительное уединение. Для поддержания хорошего самочувствия необходимо стремиться к гармонии, окружать себя красотой. Дома нужно навести уют и устроить всё так, чтобы обстановка ласкала глаз.