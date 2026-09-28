«Исключить крайности»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 28 сентября по 4 октября
В деловой сфере надо быть дипломатичными и приятными в общении. Важно ладить с людьми. Хорошо продумать свой внешний вид, быть элегантными и одеваться со вкусом. В любви надо быть романтичными и не пренебрегать ухаживаниями. Желательно оказывать друг другу знаки внимания и проявлять заботу. В сфере здоровья надо восполнить силы, полезно непродолжительное уединение. Для поддержания хорошего самочувствия необходимо стремиться к гармонии, окружать себя красотой. Дома нужно навести уют и устроить всё так, чтобы обстановка ласкала глаз.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну поможет предприимчивость, твердость и целеустремлённость. Для больших свершений надо держать расстояние и подольше выжидать.
Тельцу надо избегать конфликтов. Разрешать недоразумения и недомолвки лучше не теряя времени, как можно быстрее.
Близнецам благоприятно контролировать свои слова и поступки. Им нельзя допускать импульсивность и торопливость.
Рак ощутит потребность в утешении и заботе. Накопленные чувства надо выпустить, но без эмоционального взрыва.
У Льва проявится красноречие. Ему лучше быть любознательным, побольше изучать новой информации и читать интересную литературу.
Дева очень хорошо выстроит взаимоотношения. Она нуждается в настоящих человеческих отношениях на основе полного взаимопонимания.
Весам надо делать то, что они хотят. Хорошо найти поддержку и одобрение среди близких людей.
Скорпиону нужно исключить крайности и соблюдать умеренный подход. Ему лучше избегать напряжения.
Стрельцу полезна активность и занятие спортом. Его энергии и пылкости хватит на все дела. Он будет успешен.
Козерогу необходимо отбросить упрямство и немного расслабиться. Ему надо себя порадовать и разделить хорошее настроение с любимыми людьми.
Водолею надо почувствовать дух свободы и независимости. Ему важно заняться любимым делом, прислушаться к себе, отложив на время личные привязанности.
Рыбам лучше быть мягкосердечными и понимать нужды тех, кто в них нуждается. Они сверхвоспримчивые на этой неделе.
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