«Не потакать себе»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 31 августа по 6 сентября
В деловой сфере наступает прекрасный период для активной интеллектуальной деятельности. Хорошо сосредоточенно и вдумчиво изучать информацию. В любви лучше полагаться на свои чувства, позитивные впечатления и дружелюбный настрой укрепят союз. В сфере здоровья благоприятно сохранять эмоциональное равновесие и важно беречь себя от перепадов настроения.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну желательно себе не потакать. Ему следует полагаться на здравый смысл и рассуждать логично.
Тельцу нужно быть посмелее и активнее. Он сможет реализовать свои стремления.
Близнецам необходимо эстетическое удовольствие. Им надо обращать внимание на красоту, смотреть на все привлекательное и приятное.
У Рака период позитивной самооценки и веры в себя. Ему желательно сохранить этот настрой и верить в свой успех.
Для Льва хороший момент показать себя с лучшей стороны и принять участие в праздничных или публичных мероприятиях.
Дева станет счастливее. Её ждёт много радостных моментов и приятных встреч.
Для Весов на первый план выйдут духовные ценности. В них пробудится чувство благородства и добродетели.
Скорпиону надо учитывать все факты и не спорить ради спора. Он дополнит свои представления о волнующей его ситуации и станет более объективным.
Стрельцу нужно пользоваться теми возможностями, которые предоставляет ему судьба.
Козерог благодаря упорным усилиям получит профессиональное продвижение и повышение уровня своего мастерства.
Водолею нужно расставить приоритеты, проанализировать свою шкалу ценностей и избегать дурных компаний. Это убережёт его от крупных ошибок.
Рыбам надо отдохнуть. Им важно себя похвалить и исключить самокритику. Они нуждаются в восстановлении сил.
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