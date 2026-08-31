31 августа 2026, 13:44

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В деловой сфере наступает прекрасный период для активной интеллектуальной деятельности. Хорошо сосредоточенно и вдумчиво изучать информацию. В любви лучше полагаться на свои чувства, позитивные впечатления и дружелюбный настрой укрепят союз. В сфере здоровья благоприятно сохранять эмоциональное равновесие и важно беречь себя от перепадов настроения.