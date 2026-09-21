«Напряжение и недоразумения»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 21 по 27 сентября

21 сентября 2026, 13:26

Фото: iStock/sudarat bunloet

В деловой сфере помогут терпение и выдержка. Желательна размеренная деятельность. В любви надо устанавливать прочные взаимоотношения. Напряжение и недоразумения лучше разрешать своевременно. Для поддержания хорошего самочувствия благоприятно увлечься здоровым образом жизни и придерживаться ограничений в питании.