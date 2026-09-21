«Напряжение и недоразумения»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 21 по 27 сентября
В деловой сфере помогут терпение и выдержка. Желательна размеренная деятельность. В любви надо устанавливать прочные взаимоотношения. Напряжение и недоразумения лучше разрешать своевременно. Для поддержания хорошего самочувствия благоприятно увлечься здоровым образом жизни и придерживаться ограничений в питании.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо быть смелее и увереннее в себе. Ему важно преодолеть свои страхи и увидеть новые возможности, которые предоставляет ему судьба.
Тельцу желательно быть дружелюбнее, налаживать связи и перенимать опыт. Он станет успешнее.
Близнецам нужно пересмотреть свои траты и капиталовложения. Наступает хороший момент для материальных накоплений.
У Рака прибавится сил и энергии. Он реализует проекты и примет важные для себя решения.
У Льва положительные перемены пробудят потребность выражать себя творчески и демонстрировать свои таланты.
Дева сможет отстоять свою точку зрения и одержать победу в споре. Ей важно не отвлекаться и избегать раздражительности.
Весам жизнь преподнесет новую встречу. Им надо проявлять интерес и любопытство.
Скорпиону поможет удачное стечение обстоятельств и внезапная поддержка из его окружения.
Стрелец расширит своё мировоззрение и станет мудрее. Он расстанется с установками, которые устарели и мешают прогрессу.
Козерог будет избегать пустого общения и многое успеет за короткий промежуток времени. Он наведёт порядок в делах.
Водолею надо помогать своим близким и быть добрее. Благородство и поступки от души сблизят его с семьёй.
Рыбы верно оценят свои силы и смогут решить сложную задачу. Они почувствуют рост своего авторитета и состояние счастья.
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