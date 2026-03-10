10 марта 2026, 16:40

Конфликты сопровождают человечество столько же, сколько существует культура, спорт и сама человеческая природа. Но одно дело — громкие публичные перепалки, о которых пишут газеты, и совсем другое — наши собственные столкновения: на кухне, в офисе, в переписке или в отношениях. Почему иногда мы срываемся на крик? Нужно ли выплёскивать эмоции или лучше держать себя в руках? И почему молчание порой бесит сильнее, чем прямые оскорбления? Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Конфликт — это не всегда плохо Крик: сбросить пар или проиграть? Почему молчание бесит сильнее оскорблений Главная ошибка в любом споре Пять техник, которые помогают не потерять контроль Победа в конфликте — это контроль над собой

Конфликт — это не всегда плохо

«Если мы возьмём даже природу, движущая сила развития — это конфликт. Помните из школьного курса химии: когда кислота смешивается с щёлочью, образуется реакция, конфликт и безобидная соль», — утверждает Константин Рязанцев.

Крик: сбросить пар или проиграть?

«Проораться нужно, когда вас обидели: вышли на берег моря или за угол, проорались, успокоились и вышли в конструктивное русло», — объянил Рязанцев.

Почему молчание бесит сильнее оскорблений

«Любой конфликтер ждёт обратную реакцию. Это как кошка с мячиком: мячик катится, даёт обратную связь. Если кошка будет играть с булыжником, она быстро потеряет интерес», — подчеркнул Рязанцев.

Главная ошибка в любом споре

Пять техник, которые помогают не потерять контроль

Победа в конфликте — это контроль над собой