Врач объяснила, почему россиянам часто не удается отдохнуть в отпуске

07 марта 2026, 16:24

Врач Крашкина: отдыху во время отпуска может помешать синдром упущенных каникул

Фото: iStock/simpson33

Иногда после возвращения из отпуска сотрудники испытывают не прилив сил, а раздражение, усталость и эмоциональное выгорание. Причиной такого состояния становится «синдром упущенных каникул». Об этом в беседе с Life.ru сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.