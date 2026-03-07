Врач объяснила, почему россиянам часто не удается отдохнуть в отпуске
Иногда после возвращения из отпуска сотрудники испытывают не прилив сил, а раздражение, усталость и эмоциональное выгорание. Причиной такого состояния становится «синдром упущенных каникул». Об этом в беседе с Life.ru сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
Специалист отметила, что перемена обстановки во время отпуска не принесёт пользы, если нервная система не получит настоящего отдыха. В последнее время всё чаще говорят о синдроме упущенных каникул — это состояние, при котором после отпуска человек возвращается не с чувством отдыха, а с разочарованием и ещё большей усталостью. Хотя вроде бы была возможность выспаться и сменить обстановку, вместо этого — бесконечные экскурсии, решение бытовых вопросов или постоянная работа в телефоне, пояснила она.
По мнению эксперта, с точки зрения психофизиологии организму требуется достаточное время, чтобы снизить уровень кортизола и справиться с накопившимся напряжением. Однако, если в отпуске человек стремится получить максимум впечатлений или быстро разобраться с жизненными ситуациями, мозг продолжает работать на пределе. Дополнительную нагрузку может создавать постоянная связь с рабочими делами, например, сообщения от начальства или напоминания о нерешённых задачах.
В таких условиях отпуск превращается не в отдых, а лишь в смену декораций, подчеркнула Крашкина. О синдроме упущенных каникул могут свидетельствовать раздражительность, бессонница, трудности с возвращением к рабочему ритму, головная боль, учащённое сердцебиение, а также боли в животе.
Если чувство истощения и выгорание не исчезают даже во время отпуска, рекомендуется обратиться к врачу или психологу. Эксперт предупредила, что за таким состоянием иногда могут скрываться депрессия или тревожные расстройства.
