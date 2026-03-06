Врач назвала продукт, помогающий здоровью женщин

06 марта 2026, 09:52

РИА Новости: сто граммов скумбрии содержат дневную норму полезных витаминов

Фото: iStock/demaerre

Порция скумбрии содержит в себе дневную норму полезных витаминов, которые помогают организму вырабатывать один из главных женских гормонов. Об этом сообщила РИА Новости врач акушер-гинеколог, репродуктолог Анастасия Боброва.