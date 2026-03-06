Врач назвала продукт, помогающий здоровью женщин
Порция скумбрии содержит в себе дневную норму полезных витаминов, которые помогают организму вырабатывать один из главных женских гормонов. Об этом сообщила РИА Новости врач акушер-гинеколог, репродуктолог Анастасия Боброва.
В 100 граммах скумбрии содержится суточная норма витамина D3 и витаминов группы В, которые положительно влияют на синтез эстрогена, объяснила врач. Эстроген — это ключевой женский гормон, который организм вырабатывает самостоятельно. Однако на его производство также влияют поступающие с пищей нутриенты.
Боброва отметила, что витамины группы В, витамин Е и D3 играют важную роль в регулировании уровня эстрогена. В 100 граммах скумбрии содержится более 16 мкг витамина D3, 1,5 мг витамина Е и более 8 мкг витамина В12, что полностью удовлетворяет суточную потребность организма в этих витаминах.
По словам специалиста, поддержание нормального уровня витамина D3 особенно важно для молодых девушек, так как это способствует улучшению их гормонального фона и общего самочувствия. Для женщин в период менопаузы это становится не просто полезным, а необходимым условием для поддержания активности и минимизации неприятных симптомов, подчеркнула Боброва.
Кроме того, витамины В6, В9 и B12 участвуют в формировании нервных оболочек и помогают контролировать уровень гомоцистеина — аминокислоты, которая при определенных обстоятельствах может повреждать стенки сосудов. Поскольку хронический стресс негативно влияет на гормональный баланс, защита нервной системы приобретает особую значимость. Для дополнительного поддержания гормонального равновесия врач рекомендует употреблять семена льна и кунжута, чеснок и сою.
