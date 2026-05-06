Каратели ломали дверь, надеясь сломить молодую учительницу в годы ВОВ. Она проявила такую силу духа, что ветераны Вермахта сняли каски
2 февраля 1944 года в деревне Жорновка каратели окружили избу с людьми. Немцы пытались разгромить подполье Гродненщины и бросили на операцию крупный отряд. Внутри держали оборону молодая учительница и её товарищ. Когда патроны закончились, а враг пошёл на штурм, 23-летняя девушка выбрала смерть вместо плена. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Война перечеркнула планыОльга Соломова родилась 29 мая 1920 года в деревне Лаша под Гродно. Тогда этот край находился под властью Польши. Девочка росла в бедной многодетной крестьянской семье. Она была старшей и с ранних лет знала цену тяжелому труду. Ольга работала в поле у помещиков. Несмотря на нужду, она тянулась к знаниям и мечтала изменить свою жизнь. Девушка окончила пять классов и выучила русский язык. Осенью 1939 года в Западную Белоруссию пришла Красная Армия. Для Ольги это стало началом новой жизни. Активная и смелая, она первой организовала в родной деревне кружок самодеятельности. Позже девушка поступила в Гродненское педагогическое училище. После учебы приехала работать учительницей в деревню Конюхи. Ученики вспоминали её как статную, приветливую и красивую девушку с длинными косами.
Молодежь уважала Ольгу и тянулась к ней. В 1940 году 20-летнюю учительницу избрали депутатом Белостокского областного Совета. Впереди, казалось, ждали большие дела и счастливая судьба. Но 22 июня 1941 года война перечеркнула эти планы.
Взяла в руки автоматС началом Великой Отечественной войны Ольгу, как ценного специалиста, вывезли в Мордовию. Там она могла пережить тяжелое время и продолжать работать в школе. Но оставаться в стороне девушка не захотела. Пока враг хозяйничал на родной земле, она добивалась права сражаться. Ольга писала в ЦК комсомола и в Белорусский штаб партизанского движения. В каждом письме звучала одна просьба: отправить ее на фронт или в тыл противника. Настойчивость принесла результат. После учебы в спецшколе в Москве она вернулась в Белоруссию.
Дальше был путь в Липичанскую пущу, в партизанскую бригаду имени Александра Невского. Вчерашняя учительница взяла в руки автомат и освоила взрывное дело. Она участвовала в рельсовой войне, уничтожала пути, срывала перевозки врага. Кроме того, ходила в разведку и распространяла сводки Совинформбюро. В ноябре 1943 года Ольга стала секретарем Гродненского подпольного горкома комсомола. Эта работа требовала огромного мужества. Она постоянно ездила по оккупированным районам и создавала подпольные группы. Все это происходило рядом с немецкими карательными службами. В донесениях Ольга писала: «Среди населения — безграничная ненависть к врагу». Она сплачивала молодежь и превращала ее в силу сопротивления.
Роковая ночьВ конце января 1944 года Соломова вместе с группой партизан отправилась на новое задание. Ночью 2 февраля они пришли в деревню Жорновка и остановились в доме связного. Позже основные силы двинулись дальше. Ольга и ее напарник Василий Бибич остались для встречи с местными подпольщиками. Именно тогда случилась трагедия. Каратели, возможно после доноса, окружили дом. Завязался бой. Двое партизан держались против большого отряда немцев и полицаев. Василий Бибич первым принял огонь на себя и погиб. Ольга осталась одна.
Несмотря на ранение, она продолжала стрелять. Девушка понимала, зачем враги рвутся внутрь. Им нужен был живой секретарь подпольного горкома. В плену ее ждали пытки и допросы. Когда противник подошел вплотную, она сделала последний выбор. Ольга убила себя, чтобы не попасть в руки врага. Так оборвалась ее короткая жизнь. Ей было всего 23 года.
Родные не сразу узнали, как погибла Ольга. Брат Михаил долго не решался сказать правду родителям. Только летом 1944 года, когда освободили Гродненщину, семья узнала о её гибели. Останки героини и Василия Бибича с воинскими почестями перенесли в братскую могилу в парке Жилибера, в центре Гродно. Сегодня на этом месте горит Вечный огонь. Имя девушки знают далеко за пределами её родных мест. В Гродно одну из самых длинных улиц назвали в её честь. Сейчас она проходит через новые современные микрорайоны. Памятники отважной подпольщице установили в Лаше, где она родилась, в Конюхах, где учила детей, и в Жорновке, где приняла последний бой. Её имя с гордостью носит гродненская гимназия №3.