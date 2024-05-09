День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров

Фото: сайт Кремля
День Победы — это напоминание о стоимости мира и свободы, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Об этом он написал 9 мая в своем Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что на сегодняшний день воины на западных границах России продолжают бороться за эти ценности, уничтожая проявления национализма.
Кадыров выразил уверенность в том, что окончательная победа будет достигнута. Он также отметил подвиг советских воинов и тружеников тыла, который является ярким примером мужества, самоотверженности и истинного патриотизма.
В этот особенный день он выразил свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, которые принесли Победу и прошли до самого Берлина. Также он вспомнил героически павших солдат, которые принесли мир и спокойствие на долгие годы.
Кадыров подчеркнул, что память о тех, кто жертвовал своими жизнями во имя Победы, навсегда останется в сердцах.
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Кадыров подчеркнул, что на сегодняшний день воины на западных границах России продолжают бороться за эти ценности, уничтожая проявления национализма.
Кадыров выразил уверенность в том, что окончательная победа будет достигнута. Он также отметил подвиг советских воинов и тружеников тыла, который является ярким примером мужества, самоотверженности и истинного патриотизма.
В этот особенный день он выразил свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, которые принесли Победу и прошли до самого Берлина. Также он вспомнил героически павших солдат, которые принесли мир и спокойствие на долгие годы.
Кадыров подчеркнул, что память о тех, кто жертвовал своими жизнями во имя Победы, навсегда останется в сердцах.
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Артем Кузьмин