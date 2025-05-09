Вильфанд: в Москве в День Победы погода будет холодной

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в Москве в День Победы ожидается холодная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Прежде всего, погода будет холодной. Температура будет ниже нормы примерно на шесть - шесть с половиной градусов. Это означает, что погода будет отставать от своего климатического развития примерно на три недели», — рассказал эксперт агентству.
Ночью в столице температура воздуха не превысит трех градусов. На севере Московской области ожидаются осадки, но их будет немного.
При этом после обеда столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепла. С 9:00 до 12:00 температура не превысит отметки в 6-8 градусов. Порывы ветра будут достигать силы в 5-7 метров в секунду.
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