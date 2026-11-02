Красно-белая разметка во дворах Подмосковья: Россиянам рассказали, где нельзя парковаться и сколько придётся заплатить
Автоэксперт Моржаретто: красно-белая разметка во дворах МО для экстренных служб
В подмосковных дворах всё чаще можно встретить красно-белую диагональную разметку площадью от 40 до 225 кв. м. Она обозначает места для машин экстренных служб — и оставлять на ней автомобиль категорически запрещено. Зачем нужна эта разметка, какие штрафы грозят нарушителям и что делать, если очень нужно остановиться?
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Радио 1» заявил, что красно-белая разметка во дворах — явление новое, но у неё есть вполне конкретная и серьёзная задача.
«Красного цвета разметка существовала и обозначает специальные места для машин чрезвычайных служб, то есть МЧС, скорая помощь. Должно быть место во дворе, где такая машина может припарковаться, чтобы выполнить поставленную перед ней задачу», — пояснил он.
По словам эксперта, причина введения разметки — реальные случаи, когда из-за заставленных дворов спецтехника не могла подъехать к месту ЧП.
«В стране были случаи, когда случался пожар, приезжала машина, а весь двор заставлен личными автомобилями, и пожарной машине негде встать, чтобы выдвинуть лестницу. В прошлом году в Московской области был принят закон, вводящий новую разметку. Она ярче обычной красной на сером асфальте и лишний раз подчёркивает запрет на остановку. Останавливаться категорически нельзя, даже ненадолго, "мне надо сбегать по делам". Наверное, высадить пассажира быстро можно, но не более того. И немедленно освободить это место, потому что чрезвычайная ситуация может случиться в любую секунду», — рассказал Моржаретто.
За игнорирование разметки предусмотрены серьёзные штрафы: для физических лиц — от 5000 до 15 000 рублей, для юридических — до 400 000 рублей.
«Есть и технический нюанс: поскольку в ПДД красно-белой разметки нет, она должна дублироваться знаком "Остановка запрещена" с табличкой. Правило не соблюдено — штраф выписать не смогут. Но эвакуировать машину с этого места могут», — предупредил Моржаретто.
Размеры разметки (от 40 до 225 кв. м) зависят не от размера двора, а от высоты здания: для высотных домов требуется больше места для нескольких пожарных машин, включая технику с выдвижными лестницами. Наносят разметку органы ГИБДД совместно с местными властями, а существующую красную постепенно заменят на красно-белую.
«Привлечь нарушителя не составляет труда — помогают камеры и бдительные граждане со смартфонами», — заключил собеседник.