Красно-белая разметка во дворах Подмосковья: Россиянам рассказали, где нельзя парковаться и сколько придётся заплатить

02 ноября 2026, 16:54

Автоэксперт Моржаретто: красно-белая разметка во дворах МО для экстренных служб

Фото: iStock/Svetlana Popova

В подмосковных дворах всё чаще можно встретить красно-белую диагональную разметку площадью от 40 до 225 кв. м. Она обозначает места для машин экстренных служб — и оставлять на ней автомобиль категорически запрещено. Зачем нужна эта разметка, какие штрафы грозят нарушителям и что делать, если очень нужно остановиться?





Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Радио 1» заявил, что красно-белая разметка во дворах — явление новое, но у неё есть вполне конкретная и серьёзная задача.





«Красного цвета разметка существовала и обозначает специальные места для машин чрезвычайных служб, то есть МЧС, скорая помощь. Должно быть место во дворе, где такая машина может припарковаться, чтобы выполнить поставленную перед ней задачу», — пояснил он.

«В стране были случаи, когда случался пожар, приезжала машина, а весь двор заставлен личными автомобилями, и пожарной машине негде встать, чтобы выдвинуть лестницу. В прошлом году в Московской области был принят закон, вводящий новую разметку. Она ярче обычной красной на сером асфальте и лишний раз подчёркивает запрет на остановку. Останавливаться категорически нельзя, даже ненадолго, "мне надо сбегать по делам". Наверное, высадить пассажира быстро можно, но не более того. И немедленно освободить это место, потому что чрезвычайная ситуация может случиться в любую секунду», — рассказал Моржаретто.

«Есть и технический нюанс: поскольку в ПДД красно-белой разметки нет, она должна дублироваться знаком "Остановка запрещена" с табличкой. Правило не соблюдено — штраф выписать не смогут. Но эвакуировать машину с этого места могут», — предупредил Моржаретто.

«Привлечь нарушителя не составляет труда — помогают камеры и бдительные граждане со смартфонами», — заключил собеседник.