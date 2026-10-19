Автоэксперт ответил, каким бензином выгоднее заправляться

19 октября 2026, 17:11

Автоэксперт Пак: заправляться АИ-95 не всегда выгоднее, чем АИ-92

Фото: iStock/simpson33

Многие водители считают, что бензин с более высоким октановым числом тратится медленнее, в связи с чем выбирают АИ-95 вместо АИ-92. Однако, по словам автоэксперта Виктора Пака, однозначного ответа на вопрос, какой вариант выгоднее, нет.