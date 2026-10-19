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Автоэксперт ответил, каким бензином выгоднее заправляться

Автоэксперт Пак: заправляться АИ-95 не всегда выгоднее, чем АИ-92
Фото: iStock/simpson33

Многие водители считают, что бензин с более высоким октановым числом тратится медленнее, в связи с чем выбирают АИ-95 вместо АИ-92. Однако, по словам автоэксперта Виктора Пака, однозначного ответа на вопрос, какой вариант выгоднее, нет.



В беседе с «Татар-информом» специалист объяснил, что расход топлива зависит от конструкции двигателя и степени сжатия в цилиндрах. В каждом случае все будет индивидуально, поэтому универсального ответа здесь нет.

Собеседник издания отметил, что определить подходящее топливо можно либо опытным путем, либо изучив степень сжатия двигателя и рекомендации для конкретной модели автомобиля.

Ранее сообщалось, что с наступлением холодов автомобилистам стоит проверить состояние машины, чтобы снизить риск поломок и проблем на дороге.

Лидия Пономарева

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