Автоэксперт предупредил о штрафах за плохо очищенную от снега машину
Автоэксперт Ладушкин: неубранный с авто снег может стать причиной ДТП
Зимой автомобилистам необходимо тщательно очищать машины от снега и наледи перед каждой поездкой. Недостаточная уборка может не только стать причиной штрафа, но и повысить риск дорожно-транспортного происшествия. Об этом рассказал RT автомобильный эксперт, руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
По словам специалиста, некоторые водители ограничиваются очисткой лобового стекла, оставляя остальные части автомобиля под слоем снега. Однако перед выездом необходимо полностью освободить от осадков все стёкла, световые приборы и регистрационные знаки.
«Инспектор может выписать протокол водителю за нечитаемый знак, а езда на машине с заснеженными стоп-сигналами, указателями поворота и фарами — может привести к аварии», — поделился он.
Эксперт также обратил внимание на опасность для других участников движения. Снег и лёд, оставшиеся на кузове автомобиля, могут представлять угрозу при начале движения, особенно если машина припаркована рядом с другими транспортными средствами.
«Выезжая с места парковки на заснеженном автомобиле, снег и лёд с кузова летит прямо в лобовое стекло заднему автомобилю и может его повредить», — отметил Ладушкин.
Кроме того, автомобилистам следует соблюдать осторожность при движении рядом с грузовиками, оборудованными тентованными кузовами и полуприцепами. Скопившаяся на их поверхности наледь может отделяться во время поездки и попадать в соседние автомобили.
«Лёд с тента на загруженном и опломбированном полуприцепе удалить невозможно. Во время езды тент двигается от порывов ветра, и лёд буквально подбрасывает в соседей по потоку. Если тент провисший и льда там скопилось много, это может привести к ДТП», — предупредил эксперт.