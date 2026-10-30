Автоэксперт предупредил о штрафах за плохо очищенную от снега машину

30 октября 2026, 14:02

Автоэксперт Ладушкин: неубранный с авто снег может стать причиной ДТП

Фото: iStock/Volha Zhukava

Зимой автомобилистам необходимо тщательно очищать машины от снега и наледи перед каждой поездкой. Недостаточная уборка может не только стать причиной штрафа, но и повысить риск дорожно-транспортного происшествия. Об этом рассказал RT автомобильный эксперт, руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.





По словам специалиста, некоторые водители ограничиваются очисткой лобового стекла, оставляя остальные части автомобиля под слоем снега. Однако перед выездом необходимо полностью освободить от осадков все стёкла, световые приборы и регистрационные знаки.





«Инспектор может выписать протокол водителю за нечитаемый знак, а езда на машине с заснеженными стоп-сигналами, указателями поворота и фарами — может привести к аварии», — поделился он.

«Выезжая с места парковки на заснеженном автомобиле, снег и лёд с кузова летит прямо в лобовое стекло заднему автомобилю и может его повредить», — отметил Ладушкин.

«Лёд с тента на загруженном и опломбированном полуприцепе удалить невозможно. Во время езды тент двигается от порывов ветра, и лёд буквально подбрасывает в соседей по потоку. Если тент провисший и льда там скопилось много, это может привести к ДТП», — предупредил эксперт.