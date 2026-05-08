«Либо жив, либо мертв»: Стало известно, почему зумеры массово смотрят «Молодую гвардию» и как на них влияют военные фильмы
Культуролог Серебрянская: фильмы про войну помогают душе расти
В период с 30 апреля 2025 года по 30 апреля 2026 года военная драма «Молодая гвардия» с Юрой Борисовым вошла в число самых популярных фильмов о войне у российской аудитории. По мнению специалистов, поколение, выросшее в эпоху комфорта, испытывает острую потребность увидеть своих сверстников в ситуации предельного выбора между жизнью и смертью, честью и предательством.
Руководитель общественной организации «Инициатива из России» Юлия Серебрянская в беседе с «Радио 1» заявила, что интерес вызывало несколько факторов: бессмертное литературное произведение, красивые актёры и, главное, сам дух молодёжного подвига.
«Посмотреть на молодёжь, которая умеет жертвовать собой, сталкивается с вызовами, когда на кону вещи, связанные со смыслом жизни, с ценностью жизни», — сказала она.
По мнению эксперта, военная драма сохраняет актуальность именно потому, что война выступает «лакмусовой бумажкой», проявляющей человека в человеке. Современные «зумеры» выросли в относительно комфортной атмосфере 2000-х, многие из них не застали ни Афганистана, ни тяжёлой перестройки. Им важно увидеть на экране не абстрактные лозунги патриотизма, а живой, порой шокирующий пример того, как действуют люди, когда отступать некуда.
«На словах патриотизм — это одно, а посмотреть, как это на деле, как это в жизни происходит — это другое, интересно и поучительно. Эти фильмы заставляют задуматься и обсудить внутри молодёжного сообщества. Современная массовая культура и психологические практики транслируют идею "убирать от себя всё плохое", избегать токсичных людей и жить в зоне комфорта. А "Молодая гвардия" показывает сложные вещи, когда на кону не ты сам и не твой комфорт. Ставится вопрос служения. Фильмы про войну — это всегда глубина, потому что тут нельзя быть нечестным. Либо ты жив, либо мёртв», — объяснила эксперт.
Говоря об адаптации классики для современного зрителя, Серебрянская высказалась осторожно: современные интерпретации нужны, но они должны быть гениальными, как советские экранизации.
«Если фильм сделан великими людьми, язык кино глобален. Современные зумеры — довольно думающие, у них есть критическое мышление. Советские фильмы про войну невозможно смотреть без рыданий. То, как они передавали боль, готовность к самопожертвованию. Это настолько щемит, что потом несколько дней отходишь. Но смотреть надо, потому что душа растёт только в страданиях», — добавила Юлия Серебрянская.
В конце беседы она посоветовала к просмотру фильм «В бой идут одни старики» 1973 года.