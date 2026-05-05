«Неизвестные шедевры»: Киновед назвал топ-5 лучших фильмов про Великую Отечественную войну

05 мая 2026, 13:01

Киновед Шпагин: многие киношедевры про ВОВ неизвестны

Фото: кадр из фильма «Звездопад», 1981 г.

9 мая в России отметится 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот день проводятся всевозможные акции, выставки, экскурсии, театральные постановки, интерактивные программы, мастер-классы. По телеканалам показывают фильмы, посвященные событиям того времени и подвигам героев.





Киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» поделился своими любимыми фильмами о Великой Отечественной войне.





«Я бы хотел предложить не только всем известные фильмы, но и неизвестные шедевры, которые я нашел. Хочется это возродить», — сказал он.

«Иди и смотри» (1985 год): картина входит в реестр ста лучших фильмов всех времен по опросам мировых критиков.

«Они сражались за Родину» (1975 год): всё снято как абсолютный апокалипсис, то есть режиссерская идея воплощена на 100%.

«Команда выходила ночью в степь, чтобы собрать звуки насекомых, а потом, переводя их в двухсотую степень, делать звуки боя. То есть в фильме нет ни одного ненастоящего звука. Абсолютно трагически о начале войны», — добавил эксперт.

«Восточный коридор» (1966 год): фильм имел успех в Европе, но был выведен за рамки Всесоюзного кинофестиваля 1966 года, потому что интеллигенция сочла его как абсолютно антихудожественное произведение.

«В картине показывается оккупация как абсолютно дикое пространство, где непонятно, кто свой, а кто — чужой. Своего рода экспрессионизм, снятый очень выразительно», — поделился кинокритик.

«Звездопад» (1981 год): фильм о тыловом опустошенном пространстве, которое находится «в плену у дьявола».

«Там возникает образ раненного Бога, у которого связаны руки. Это история любви, которая тоже не может состояться, причем по непонятным причинам. Потому что ничего не может состояться из-за опустошенного мира и раненности Бога. Совершенно загадочная кинокартина, в которую нужно всматриваться и вдумываться. Она завораживает своей психологией, как кобра кролика. Чувствуешь, что тебя куда-то ведут, к какому-то особенному смыслу, неуловимому сходу», — прокомментировал Шпагин.

«Человек войны» (2005 год): оккупированное пространство с существующей жизнью.

«Это не смерть, а жизнь, которая потеряла свои привычные формы, координаты, потому что стала совершенно непонятной. Более того, каждую минуту мир ставит перед тобой какой-то нравственный выбор. Всё разваливается на огромное количество противоборствующих и сосуществующих друг с другом сил», — сказал киновед.