«Нет концепции»: кинокритик Шпагин призвал Андреасяна отказаться от экранизации классики

Кинокритик Шпагин призвал Андреасяна отказаться от экранизации классики

Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @sarik_andreasyan)

Кинокритик Александр Шпагин высказал критическое мнение о ряде работ режиссера Сарика Андреасяна. Эксперт обозначил сильные и слабые стороны творчества кинематографиста в беседе с «Газетой.Ru».





По словам эксперта, Андреасян хорошо работает с материалом нынешнего столетия. Однако в пространстве классики и прошлого у постановщика нет концепции, считает Шпагин. Среди удачных проектов критик выделил сериал «Жизнь по вызову» и отметил, что режиссеру стоит сосредоточиться на современных драматических сюжетах.



Резкой критике подверглись картины, в которых Андреасян обращается к классике. По мнению Шпагина, Андреасян делает ставку на внешнюю эффектность в ущерб содержанию.



«Андреасян делает упор на красивую картинку. У него это было в "Онегине", но это же смотреть невозможно. Это фильмы, напоминающие обёртки конфет. То же самое — "Сказка о царе Салтане": невозможно смотреть. Все это выглядит бредом гламурного больного человека в очень элитной психушке», — заявил Шпагин.