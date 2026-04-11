«Нет концепции»: кинокритик Шпагин призвал Андреасяна отказаться от экранизации классики
Кинокритик Александр Шпагин высказал критическое мнение о ряде работ режиссера Сарика Андреасяна. Эксперт обозначил сильные и слабые стороны творчества кинематографиста в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, Андреасян хорошо работает с материалом нынешнего столетия. Однако в пространстве классики и прошлого у постановщика нет концепции, считает Шпагин. Среди удачных проектов критик выделил сериал «Жизнь по вызову» и отметил, что режиссеру стоит сосредоточиться на современных драматических сюжетах.
Резкой критике подверглись картины, в которых Андреасян обращается к классике. По мнению Шпагина, Андреасян делает ставку на внешнюю эффектность в ущерб содержанию.
«Андреасян делает упор на красивую картинку. У него это было в "Онегине", но это же смотреть невозможно. Это фильмы, напоминающие обёртки конфет. То же самое — "Сказка о царе Салтане": невозможно смотреть. Все это выглядит бредом гламурного больного человека в очень элитной психушке», — заявил Шпагин.
На фоне этой дискуссии стало известно, что Сарик Андреасян готовится к новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». В проекте примет участие жена режиссера Лиза Моряк, которая сыграет Элен Курагину.