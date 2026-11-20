«Лёд не прощает спешки»: Рыбакам напомнили о безопасности и правилах зимней ловли
Охотник Латыш: на рыбалку нужно брать двухметровую веревку
Московская область лидирует в ЦФО по популярности краткосрочных рыболовных туров — около 15–18% рынка и до 18% роста ежегодно. В регионе более 2 млн рыболовов-любителей.
Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» напомнил: главное — не трофей, а безопасность.
«Давайте все-таки потерпим. Лёд, к сожалению, ещё слабый. Лучше уже дождаться тогда, когда будет полновесная толщина, чтобы любой взрослый человек мог на нём находиться», — сказал он.
По словам эксперта, меры предосторожности должен соблюдать как новичок, так и опытный рыбак.
«Нужно стараться не быть одному на водоёме, не идти туда, если мы видим другого цвета лёд. Когда идете, необходимо положить с собой хотя бы двухметровую верёвку, чтобы в случае чего вас могли вытащить», — посоветовал Латыш.Он добавил, что замерзать на льду не стоит: лучше взять с собой горячий напиток и грелки, которые сейчас продают в любых сопртивных магазинах.
«У нас есть водоёмы закрытые, из которых берут воду и для Москвы, и для разных других городов. Поэтому, если вы собираетесь идти, зайдите в интернет и посмотрите, выделено ли место на карте. Есть также охраняемые зоны, на которые вы, если попадете, получите штраф», — подчеркнул эксперт по рыбалке.