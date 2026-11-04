Россиянин выпал за борт лодки во время рыбалки и погиб

04 ноября 2026, 16:27

В Приморье нашли тело рыбака, выпавшего за борт лодки во время шторма

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Водолазы обнаружили на глубине около семи метров тело мужчины, выпавшего за борт резиновой лодки во время шторма в Приморском крае. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.