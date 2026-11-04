Россиянин выпал за борт лодки во время рыбалки и погиб
Водолазы обнаружили на глубине около семи метров тело мужчины, выпавшего за борт резиновой лодки во время шторма в Приморском крае. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, трагедия произошла 1 ноября, когда лодка с двумя мужчинами потеряла ход, и ее начало уносить в море. Во время шторма один из рыбаков оказался за бортом. Вечером того же дня второго пострадавшего спасли, а вертолет продолжал поиски пропавшего. В результате утонувшего нашли в 150 метрах от берега и передали сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области четырехлетний мальчик утонул в заброшенном колодце. Ребенок пропал вечером 20 октября во дворе дома в поселке Черняховского округа. Его тело нашли правоохранители вскоре после начала поисков.
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