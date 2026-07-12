Россиян предупредили, что рыбалка может разрушить семью
Психолог Денисов-Мельников: рыбалка может стать причиной развода
Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников предупредил, что рыболовное хобби у мужчин несёт риски для семейных отношений.
В беседе с «Абзацем» специалист объяснил, что это увлечение может перерасти в систематический побег из дома, что провоцирует серьёзные конфликты.
«Рыбалка может стать причиной развода, если она становится важнее отношений. Не из-за ревности женщины к реке, а потому что рядом с ней живёт человек, который каждый раз выбирает не семью, а побег из дома. И в какой-то момент жена понимает: если мужу так хорошо без нас, зачем нам делать вид, что мы вместе», — отметил сексолог.Психолог подчеркнул, что хобби легко превращается в легальный способ постоянно пропадать из семейной жизни. Это оставляет жену один на один с домашними делами, детьми и бытовыми вопросами.
Эксперт подчеркнул: пока мужчина проводит время на рыбалке, партнёрша тянет все остальные нагрузки — выходные, финансы, внимание и общение уходят на снасти, лодку и компании. Денисов-Мельников заключил, что рыба здесь выступает лишь свидетелем, а не причиной происходящего.