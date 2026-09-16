«Матом ругали, проклинали, кидали камни»: Эзотерик назвал самую сильную защиту от сглаза недоброжелателей и завистников

16 сентября 2026, 14:33

Фото: iStock/Kech

Каждый день мы сталкиваемся с чужим раздражением, завистью и злобой — в транспорте, на работе, в интернете. Одни спешат закрыться оберегами, другие ищут виноватых, третьи просто терпят и копят обиды. Но что, если защита от любого негатива была известна человечеству задолго до появления всех этих практик?





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что самое мощное оружие против ненависти — доброта, которая работает безотказно.





«Искать сложные ритуалы и обереги не нужно. Самая мощная защита — это благотворительность. Приведу в пример древнюю притчу, где пророку задали вопрос, что самое крепкое создал Господь. Крепче камня и скал — металл. Сильнее металла — огонь. Сильнее огня — вода. Сильнее воды — ураган. А что же сильнее ветра — доброта. Она сильнее всего: камней, огня, ветра и железа», — поделился он.

«Но таких единицы. Лучше всего держаться подальше от негативных людей, а если это коллеги — не обращать на них внимания и делать только добро, потому что это не абстрактная философия, а конкретная энергетическая броня. Даже самое маленькое добро работает. Покормили бездомную собаку — и это уже защита», — объяснил Рзаев.

Фото: iStock/Pavel Sipachev

«Поэтому должно быть по барабану — в прямом смысле этого выражения. Матом ругали — пусть ругают. Проклинали — дай Бог тебе здоровья. Камни кидали — и пусть. Агрессия в ответ на агрессию — это путь зверей. Львы приходят на чужую территорию, убивают самцов, душат детей, а женщин оставляют, чтобы продолжали род. Чем мы будем отличаться от шакалов, от волков и от собак, если будем реагировать на зло злом», — задал вопрос эзотерик.

«Чтобы защитить себя от сглаза, нужно заниматься благотворительностью, отдавать деньги, брать животных, помогать ближним, думать только о хорошем. И, возможно, это окажется крепче любых камней, огня и урагана», — посоветовал Рзаев.