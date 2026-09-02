Стало известно, почему участники «Битвы экстрасенсов» часто умирают

02 сентября 2026, 21:53

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Миронова назвала причину смертей участников шоу

Фото: Istock/iZhenya

Финалистка 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина умерла в возрасте 43 лет. Причиной смерти стал инсульт. Коллега Елены Дарья Миронова рассказала, почему судьбы многих участников шоу складываются трагически.





В беседе с Общественной Службой Новостей Дарья отметила, что маги часто уходят из жизни рано, поскольку во время приёма клиентов берут на себя их проблемы и болезни.

«Они настолько истончают своей практикой и работой защитные механизмы, внедряясь в энергетику других людей, что в итоге не справляются с объёмом тех действий, которые выполняют. Часто они перетягивают на себя болезни других людей во время всевозможных практик и приёмов. И, к сожалению, сильнейшие энергетические пробои приводят к такому трагичному исходу», — пояснила Миронова.