«Два вида очищения»: Эзотерик рассказал, как освободить себя от чужой энергии

10 июля 2026, 17:31

Зираддин Рзаев (Фото: Радио 1)

Бывает, что приходишь после рабочего дня и валишься без сил. А между тем чувствуешь на себе так называемый «сглаз» или чужую энергию. Что с этим делать и как себя уберечь?





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что очищать себя от злой энергии необходимо двумя путями.



«Есть две вида очищения: физическое и духовное. Они оба нам нужны. Физическое очищение — это гулять в лесу, находиться на свежем воздухе, пить натуральную воду, принимать душ, зажигать свечу. А духовное очищение — делать доброту», — сказал он.



«Духовная — самая главная часть очищения. Здесь помогает только добро. Надо жертвовать деньги, помогать людям. Это сильная защита. Поступки — вот, что важно. Они взаимосвязаны, их разделять нельзя. Чтобы Господь принял наши молитвы, мы должны сначала сделать добро», — отметил Рзаев.