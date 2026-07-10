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«Два вида очищения»: Эзотерик рассказал, как освободить себя от чужой энергии

Зираддин Рзаев (Фото: Радио 1)

Бывает, что приходишь после рабочего дня и валишься без сил. А между тем чувствуешь на себе так называемый «сглаз» или чужую энергию. Что с этим делать и как себя уберечь?



Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что очищать себя от злой энергии необходимо двумя путями.

«Есть две вида очищения: физическое и духовное. Они оба нам нужны. Физическое очищение — это гулять в лесу, находиться на свежем воздухе, пить натуральную воду, принимать душ, зажигать свечу. А духовное очищение — делать доброту», — сказал он.

По словам собеседника огонь от свечи — физическое очищение, которое сжигает негативную энергию, но без духовного ничего не произойдет.

«Духовная — самая главная часть очищения. Здесь помогает только добро. Надо жертвовать деньги, помогать людям. Это сильная защита. Поступки — вот, что важно. Они взаимосвязаны, их разделять нельзя. Чтобы Господь принял наши молитвы, мы должны сначала сделать добро», — отметил Рзаев.
Анастасия Панченко

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