«Два вида очищения»: Эзотерик рассказал, как освободить себя от чужой энергии
Бывает, что приходишь после рабочего дня и валишься без сил. А между тем чувствуешь на себе так называемый «сглаз» или чужую энергию. Что с этим делать и как себя уберечь?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что очищать себя от злой энергии необходимо двумя путями.
«Есть две вида очищения: физическое и духовное. Они оба нам нужны. Физическое очищение — это гулять в лесу, находиться на свежем воздухе, пить натуральную воду, принимать душ, зажигать свечу. А духовное очищение — делать доброту», — сказал он.
По словам собеседника огонь от свечи — физическое очищение, которое сжигает негативную энергию, но без духовного ничего не произойдет.
«Духовная — самая главная часть очищения. Здесь помогает только добро. Надо жертвовать деньги, помогать людям. Это сильная защита. Поступки — вот, что важно. Они взаимосвязаны, их разделять нельзя. Чтобы Господь принял наши молитвы, мы должны сначала сделать добро», — отметил Рзаев.