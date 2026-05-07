«Миллион за любовь»: Психолог рассказал, что самом деле укрепляет брак

07 мая 2026, 18:04

Психолог Ланг: основная задача брака — заново уметь влюбляться друг в друга

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Любовь не терпит подсчетов. Она либо есть — и тогда люди остаются вместе вопреки кризисам, усталости и быту, либо ее нет — и тогда никакие деньги не заставят двоих быть счастливыми. Но появилось предложение платить российским мужчинам по миллиону рублей в год за то, что они не развелись. Неужели мы разучились любить настолько, что единственный понятный нам стимул хранить верность и уважение — это банковский перевод?





Семейный психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, что на самом деле укрепляет брак и помогает пройти кризисы.





«Основная задача — заново уметь влюбляться друг в друга. Отношения — это работа. Как в бизнесе: постоянный поиск новых решений, стратегий. И в паре то же самое», — сказал он.