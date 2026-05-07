«Миллион за любовь»: Психолог рассказал, что самом деле укрепляет брак
Психолог Ланг: основная задача брака — заново уметь влюбляться друг в друга
Любовь не терпит подсчетов. Она либо есть — и тогда люди остаются вместе вопреки кризисам, усталости и быту, либо ее нет — и тогда никакие деньги не заставят двоих быть счастливыми. Но появилось предложение платить российским мужчинам по миллиону рублей в год за то, что они не развелись. Неужели мы разучились любить настолько, что единственный понятный нам стимул хранить верность и уважение — это банковский перевод?
Семейный психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, что на самом деле укрепляет брак и помогает пройти кризисы.
«Основная задача — заново уметь влюбляться друг в друга. Отношения — это работа. Как в бизнесе: постоянный поиск новых решений, стратегий. И в паре то же самое», — сказал он.
По его словам, мужчины стали чаще обращаться к психологам, чтобы разобраться в своих чувствах. Это благоприятно сказывается на том, что количество сохранённых пар увеличивается.
«Увеличивается количество разводов, но также увеличивается количество пар, которые сохраняют брак осознанно. Если вам семья дорога, вы должны её хотеть сохранить без денег. Вам не нужны для этого чьи-то финансовые подачки. Вы будете унижать себя как личность, как мужчину. Поэтому миллион от Госдумы — это не приз за верность, а медвежья услуга. Он не склеит разбитые сердца, а лишь на год законсервирует взаимную боль. Подлинная ценность брака измеряется не деньгами, а умением двух людей — свободных, взрослых и уважающих друг друга — выбирать оставаться вместе каждый новый день», — объяснил эксперт.