Психолог рассказала, как не впасть в депрессию из-за коротких майских праздников

07 мая 2026, 14:20

Психолог Сулим: Четкое планирование активностей позволит побороть майскую хандру

Четкое планирование отдыха и некоторая спонтанность помогут не впасть в хандру из-за коротких майских праздников и качественно отдохнуть за три дня. Об этом сообщила психолог Софья Сулим.





Она посоветовала заранее придумать, как провести выходные дни, и обговорить это со всеми домочадцами. Далее важно запланировать несколько активностей и чередовать познавательные моменты с развлечениями. Однако обязательно нужно оставить время для гибкости и спонтанности, например, для поездки или похода в кино.



Психолог добавила, что после праздников в рабочий ритм надо входить плавно, оставив сверхважные дела на потом, а сосредоточиться на рутине.





«Но и в ней нужно оставить место для чего-то приятного: чтения книги, прогулки или просмотра фильма. Это станет своего рода вознаграждением в конце рабочего дня: я как бы продлеваю себе отпуск и удовольствие. Потому что мы концентрируемся в основном на том, что «все плохо», «опять работа», — пояснила Сулим в разговоре с изданием «Абзац».