«Дать отпор физически»: Психолог рассказал, как научить ребенка справиться с буллингом
Психолог Ланг: Дети должны уметь постоять за себя в коллективе
Школьный буллинг является одной из самых распространенных проблем, важно научить ребенка самостоятельно справляться с этой проблемой. Об этом рассказал семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг.
По его словам, несмотря на повышение уровня интеллекта, люди имеют природные инстинкты, один из которых — быть лидером, задирать слабых. В этой связи часто единственной возможностью завоевать авторитет в школе и завести друзей становится проявление некой агрессии и демонстрация отсутствия страха.
«Это самый примитивный, природный способ, который позволяет тебе стать лидером. А в качестве жертвы лидеры в основном выбирают самого слабого, они чувствуют, на ком можно набрать себе, как сейчас принято выражаться среди школьников, скиллов», — отметил Ланг в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».
Родители часто внушают ребенку, что он самый лучший, однако, выходя за порог дома, он понимает, что это не так. За пределами семьи их оценивают по поступкам и действиям, добавил эксперт.
Психолог подчеркнул, что перевод ребенка в другой класс и школу не спасут ситуацию. Он должен самостоятельно научиться не быть слабым звеном в коллективе. Для этого школьнику стоит дать возможность проявить характер, постоять за себя не только словесно, но и физически. В противном случае проблемы продолжатся и во взрослом возрасте, заключил Ланг.