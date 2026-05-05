«Дать отпор физически»: Психолог рассказал, как научить ребенка справиться с буллингом

05 мая 2026, 11:52

Психолог Ланг: Дети должны уметь постоять за себя в коллективе

Школьный буллинг является одной из самых распространенных проблем, важно научить ребенка самостоятельно справляться с этой проблемой. Об этом рассказал семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг.





По его словам, несмотря на повышение уровня интеллекта, люди имеют природные инстинкты, один из которых — быть лидером, задирать слабых. В этой связи часто единственной возможностью завоевать авторитет в школе и завести друзей становится проявление некой агрессии и демонстрация отсутствия страха.





«Это самый примитивный, природный способ, который позволяет тебе стать лидером. А в качестве жертвы лидеры в основном выбирают самого слабого, они чувствуют, на ком можно набрать себе, как сейчас принято выражаться среди школьников, скиллов», — отметил Ланг в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».