27 ноября 2026, 14:38

Фото: iStock/seb_ra

Мороз, ветер и сухой воздух в помещениях заставляют пересмотреть привычный уход за волосами. Пряди могут электризоваться, путаться и терять гладкость, а кожа головы — реагировать сухостью и зудом. При этом мокрая голова на улице сама по себе не вызывает простуду, хотя зимой волосы перед выходом лучше высушить. Как ухаживать за прической в холодное время года и каких ошибок избежать? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как зима влияет на волосы и кожу головы Почему не стоит выходить на мороз с мокрой головой Можно ли простудиться из-за мокрых волос Нужно ли носить шапку зимой Как правильно мыть голову зимой Зачем зимой нужен кондиционер для волос Несмываемый уход: кому он подойдет Как сушить волосы зимой без лишнего вреда Как расчесывать волосы после мытья Что делать, если волосы электризуются под шапкой Как ухаживать за окрашенными и поврежденными волосами Как защитить кожу головы от сухости

Как зима влияет на волосы и кожу головы

Почему не стоит выходить на мороз с мокрой головой

Фото: iStock/Marina Demeshko

Можно ли простудиться из-за мокрых волос

Нужно ли носить шапку зимой

Как правильно мыть голову зимой

Фото: iStock/Marina Demeshko

Зачем зимой нужен кондиционер для волос

Несмываемый уход: кому он подойдет

Как сушить волосы зимой без лишнего вреда

Фото: iStock/Marina Demeshko

Как расчесывать волосы после мытья

Что делать, если волосы электризуются под шапкой

Как ухаживать за окрашенными и поврежденными волосами

Фото: iStock/Evgeniya Markina

Как защитить кожу головы от сухости