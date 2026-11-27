27 ноября 2026, 11:09

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве похолодает до -9 °C ночью

Фото: Istock/Iuliia Leonteva

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столицы о стабильном похолодании в выходные 28–29 ноября.





В беседе с RT синоптик заявил, что в Москве сейчас наблюдается хороший рост атмосферного давления. По словам Шувалова, оно увеличится примерно до 750–755 мм ртутного столба.



При этом эксперт сообщил, что ветер будет с северных направлений, но в предстоящие выходные он ослабнет.

«Осадки, если и будут, то эпизодические и крайне слабые. А температура стабильно начнёт понижаться. В субботу и воскресенье ночью -9…-4 °C, в дневные часы -6…-2 °C», — отметил он.