27 ноября 2026, 12:37

Представитель «Флаувау» Воронина: торты ко Дню матери заказывают на 30% чаще

Фото: Istock/karandaev

Доля кондитерских изделий на маркетплейсе «Флаувау» среди подарков на День матери выросла с 11,7 до 16%. Об этом сообщила директор направления B2B-маркетинга платформы Полина Воронина.





В беседе с Life.ru Воронина заявила, что среди сладостей лидирует клубника в шоколаде, а торты заказывают на 30% чаще, чем год назад. При этом, по словам эксперта, покупатели выбирают полноформатные торты вместо бенто.

«Сладости становятся популярным дополнением к цветам, а иногда и самостоятельным подарком. Одна из причин — возможность персонализации: например, на торте можно разместить поздравление, памятную дату или тёплые слова для мамы. Кроме того, средний чек на кондитерские изделия примерно на треть ниже, чем на цветы, поэтому такой подарок может стать более доступной альтернативой традиционному букету», — рассказала директор.