Стало известно, что россияне дарят на День матери
Представитель «Флаувау» Воронина: торты ко Дню матери заказывают на 30% чаще
Доля кондитерских изделий на маркетплейсе «Флаувау» среди подарков на День матери выросла с 11,7 до 16%. Об этом сообщила директор направления B2B-маркетинга платформы Полина Воронина.
В беседе с Life.ru Воронина заявила, что среди сладостей лидирует клубника в шоколаде, а торты заказывают на 30% чаще, чем год назад. При этом, по словам эксперта, покупатели выбирают полноформатные торты вместо бенто.
«Сладости становятся популярным дополнением к цветам, а иногда и самостоятельным подарком. Одна из причин — возможность персонализации: например, на торте можно разместить поздравление, памятную дату или тёплые слова для мамы. Кроме того, средний чек на кондитерские изделия примерно на треть ниже, чем на цветы, поэтому такой подарок может стать более доступной альтернативой традиционному букету», — рассказала директор.Воронина добавила, что в цветочной категории растёт доля авторских композиций — с 30,7 до 34%, а продажи цветов пачками ежемесячно растут на 20%. Чаще всего выбирают розы, хризантемы и диантусы. Количество заказов на сборные букеты выросло на 31%, на цветочные корзины — на 38%, на монобукеты — на 23%.