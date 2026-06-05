«Не берите огромный чемодан»: Стилист назвала капсулу из 10 вещей на 20 образов в отпуск

05 июня 2026, 13:12

Стилист Пелар: в отпускной чемодан нужно класть 10 вещей для сочетания

Фото: Istock/Deagreez

Сборы в отпуск — это маленький стресс. Чемодан то слишком маленький, то неподъёмный, а мысль «а вдруг пригодится?» заставляет тащить килограммы одежды, половину которой вы не наденете.





Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» заявила, что идеальный гардероб для отпуска существует, и это не 30 футболок и 5 пар шлёпок, а продуманная капсула, где 10 вещей превращаются в 20 образов. Главное — забыть про принцип «на всякий случай».





«Обычно две проблемы: мы либо берём всё сразу, и чемодан становится неподъёмным, либо очень утилитарный гардероб из серии "майка и шорты". В таком контексте о стиле мы говорить не можем. Лучше делить багаж на четыре блока: одежда, обувь, сумки, аксессуары и косметика. А главное — использовать капсульный подход, когда все вещи сочетаются между собой. Это зависит от того, куда вы едете», — объяснила она.

Что класть в чемодан:

Пляж: 3–4 купальника (слитные и раздельные).

«Купальники выходят из строя от кремов, поэтому я рекомендую брать несколько. К ним добавить длинную рубашку, тунику или сарафан поверх», — добавила стилист.

Прогулки и экскурсии: льняной костюм (рубашка + шорты или брюки), светлые оттенки (молочные, нежно-жёлтые, голубоватые), широкие брюки, летящие юбки, базовые майки.

«Лён защитит от солнца, и в нём не будет жарко. Базовые майки берите с запасом — это расходный материал в отпуске», — отметила Пелар.

Красивые выходы (ужины): бельевое платье, эффектные летящие брюки с блузой или тот же льняной костюм.

«Из сумок лучше взять две: большую на пляж и маленькую для экскурсий. Важны также аксессуары, про которые многие забывают, но они летом становятся вишенкой на торте. Например, шёлковый платок можно надеть на голову, поверх платья (обозначив талию), на сумку — и вайб уже другой. Платки, крупные серьги, браслеты, панамы, банданы, кепки — всё это весит мало, но создаёт вау-эффект», — объяснила собеседница.