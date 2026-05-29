Стилистка назвала россиянкам способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды
Российская стилистка Лена Червова рассказала, что выпирающий живот можно скрыть с помощью кардигана свободного кроя. Информация появилась в ее TikTok-аккаунте.
Сначала эксперт показала образ с облегающим вязаным джемпером коричневого цвета, юбкой ниже колена с абстрактным узором и балетками с анималистическим принтом. Такой наряд подчеркивал живот. После этого Червова выбрала серый кардиган на пуговицах свободного кроя и расклешенную макси-юбку с завышенной талией в тон. Образ она дополнила коричневыми замшевыми туфлями на каблуках, массивными украшениями и распущенными волосами.
В целом стилисты советуют выбирать вещи полуприлегающего или свободного кроя, делать акцент на талии и отдавать предпочтение тканям, которые не слишком плотно облегают фигуру. Также визуально скорректировать силуэт помогают многослойные образы, вертикальные линии и правильные пропорции в одежде.
Читайте также: