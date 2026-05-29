Стилист назвала беспроигрышные наряда для мам на выпускной ребенка

Стилист Скороходова: на выпускной ребенка не стоит надевать короткие платья
Мамам на выпускной вечер ребенка стоит избегать в образе слишком коротких платьев, агрессивного декольте и вырезов, обилия страз и обтягивающих фигуру силуэтов. Такой совет дала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.



Она уточнила, что родители не должны конкурировать с главными виновниками торжества. Беспроигрышным вариантом эксперт назвала брючный костюм мягкого кроя и молочного, айвори, пудрового, шоколадного или глубокого синего оттенков.

«При выборе костюма важно сделать акцент на хорошую посадку и качественную ткань, чтобы мама выглядела элегантной и уверенной в себе женщиной. Сделать комплект более праздничным можно с помощью, например, шелкового топа», — отметила Скороходова в разговоре с Москвой 24.

Тем, кто предпочитает платья, лучше выбрать модели из струящейся ткани в длине миди. При этом стилист призвала избегать в образе слишком коротких вариантов, агрессивного декольте и вырезов, обилия страз и обтягивающих фигуру силуэтов, чтобы не выглядеть вульгарно.
Элина Позднякова

