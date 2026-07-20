20 июля 2026, 16:52

Фото: iStock/stevanovicigor

В деловой сфере необходимо все инвестиции и капиталовложения просчитывать, важна надёжность, лучше исключить риск. В любви желательно обойтись без сюрпризов и экстравагантного поведения. Для сохранения здоровья необходим оптимистичный настрой и отсутствие мрачных мыслей.