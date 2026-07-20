«Закрепить свое влияние»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 20 по 26 июля
В деловой сфере необходимо все инвестиции и капиталовложения просчитывать, важна надёжность, лучше исключить риск. В любви желательно обойтись без сюрпризов и экстравагантного поведения. Для сохранения здоровья необходим оптимистичный настрой и отсутствие мрачных мыслей.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
У Овна профессиональное продвижение и успех зависят от упорства и трудолюбия. Ему поможет выдержка и настойчивость.
У Тельца хорошее время для того, чтобы закрепить своё влияние. Он утвердится в своих достижениях.
Близнецы могут рассчитывать на заключение выгодных соглашений и на длительное сотрудничество.
Рак получит прибыль с долгосрочного проекта. Его ожидает предсказуемый доход, запланированные выплаты и премии.
Лев успешно реализует свои тайные дела. Ему не следует всё выставлять на показ.
Дева будет романтично настроена и сможет легко воспользоваться своим обаянием. Ей благоприятно флиртовать.
Весы справятся с большим потоком информации и приобретут много новых знаний и опыта.
Скорпиону важно быть сосредоточенным и внимательным. Не стоит требовать слишком многого от окружающих.
Стрельцу надо направить свою энергию на дела, которые он давно откладывал. Лучше контролировать эмоции и ни с кем не конфликтовать.
Козерог испытает интенсивные переживания и будет активным. У него улучшится настроение.
Водолея ждут новые впечатления. Он испытает приятные переживания. Благоприятны авантюры.
Рыбам важно увидеть возможности, которые они раньше не замечали. Их уважение и влияние вырастет.
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