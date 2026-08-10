Астролог предупредила о двух главных событиях августа

10 августа 2026, 17:54

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Важным астрологическим и астрономическим событием недели является Солнечное затмение. Оно состоится 12 августа в знаке зодиака Лев. Этот день станет началом коридора летних затмений.





Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» отметила, что Лунное затмение случится 28 августа — через две недели после Солнечного. Период между двумя этими явлениями называется коридором затмений.





«До конца лета лучше не допускать колебания настроения, быть оптимистично настроенными и сохранять бодрость духа. Желательно исключить потребление спиртных напитков и придерживаться разумной диеты. Полезно непродолжительное голодание. Благоприятно принимать на себя ответственность и упорядочивать свою жизнь. Дома лучше найти время на уборку и избавиться от ненужных, сломанных вещей. Хорошо выбросить всё лишнее, а также те предметы быта, которые связаны с плохими воспоминаниями», — посоветовала она.

«Главное — на протяжении всего периода коридора затмений с 12 по 28 августа, не терять перспективу, быть сосредоточенными, добросердечными и благородными», — резюмировала Лебеденко.