«Не просто припухлость»: Врач рассказала, как распознать отёк Квинке и спасти ребёнка за 5 минут

20 мая 2026, 18:23

Врач Добренькая: отек Квинке внешне выглядит очень пугающе

Отек Квинке у ребёнка выглядит пугающе: за несколько минут лицо может измениться до неузнаваемости. Но самое страшное происходит не снаружи, а внутри — когда отекает гортань.





Врач-аллерголог-иммунолог Анастасия Добренькая в беседе с «Радио 1» объяснила, как не растеряться в критический момент и что делать родителям.





«Отёк Квинке — это симптом, локальное поражение кожи либо слизистой с повреждением глубоких слоёв. Внешне выглядит это очень пугающе. Механизм — проницаемость сосудов и выход плазмы крови. Поэтому мы видим увеличение губ, лица, ушей либо пальцев рук», — сказала она.

«Если ребёнку тяжело дышать — придать положение полусидя. Обязательно сохранять при этом спокойствие. Если ребёнку ранее был прописан шприц с адреналином, обязательно сделать инъекцию. Не пытаться давать ребёнку пить, есть — это может усугубить ситуацию», — отметила Добренькая.

«Паника — главный враг. Спокойствие, вызов скорой, полусидячее положение ребёнка и (при наличии) адреналин — вот три кита спасения», — резюмировала врач.