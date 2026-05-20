«Не просто припухлость»: Врач рассказала, как распознать отёк Квинке и спасти ребёнка за 5 минут
Врач Добренькая: отек Квинке внешне выглядит очень пугающе
Отек Квинке у ребёнка выглядит пугающе: за несколько минут лицо может измениться до неузнаваемости. Но самое страшное происходит не снаружи, а внутри — когда отекает гортань.
Врач-аллерголог-иммунолог Анастасия Добренькая в беседе с «Радио 1» объяснила, как не растеряться в критический момент и что делать родителям.
«Отёк Квинке — это симптом, локальное поражение кожи либо слизистой с повреждением глубоких слоёв. Внешне выглядит это очень пугающе. Механизм — проницаемость сосудов и выход плазмы крови. Поэтому мы видим увеличение губ, лица, ушей либо пальцев рук», — сказала она.
По ее словам, отёк гортани — это потенциально угрожающая реакция, при которой необходимо сразу вызвать скорую медицинскую помощь.
«Если ребёнку тяжело дышать — придать положение полусидя. Обязательно сохранять при этом спокойствие. Если ребёнку ранее был прописан шприц с адреналином, обязательно сделать инъекцию. Не пытаться давать ребёнку пить, есть — это может усугубить ситуацию», — отметила Добренькая.
Она добавила, что отек Квинке относится к реакциям немедленного типа, где счёт идёт не на часы, а на минуты.
«Паника — главный враг. Спокойствие, вызов скорой, полусидячее положение ребёнка и (при наличии) адреналин — вот три кита спасения», — резюмировала врач.