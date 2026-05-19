Подмосковные врачи спасли женщину от ампутации ноги

Женщину, которой грозила ампутация ноги из-за тромбоза, спасли сосудистые хирурги Мытищинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациентку привезли с сильным отёком ноги и болями. Обследование показало, что тромбы перекрыли и приток, и отток крови. Кроме того, тромб размеров восемь сантиметров мог в любой момент оторваться и закупорить жизненно важный сосуд.





«Случаи, когда одновременно нарушены и приток, и отток крови в конечности при наличии флотирующего тромба встречаются очень редко. Было решено провести двухэтапную операцию из одного разреза. На первом этапе тромб удалили из бедренной вены, а на втором — из артерии», — рассказал сосудистый хирург Парвиз Ходжибоев.