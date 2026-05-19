Врачи НИКИ детства рассказали, что нужно знать об отёке Квинке у ребенка

19 мая 2026, 10:24

оригинал Фото: istockphoto / Tetiana Soares

Отёк Квинке (ангиоотек) — это глубокий отёк кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек. В отличие от крапивницы, которая поражает только поверхность кожи, ангиоотек уходит вглубь тканей. Родителям важно знать: состояние развивается стремительно — от нескольких минут до двух часов — и требует мгновенной реакции, особенно при поражении лица и шеи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Отёк обычно плотный на ощупь, при нажатии не остаётся ямки, ребёнок может чувствовать распирание, натяжение или жжение. Чаще всего страдают губы, веки, щёки, слизистая рта, язык, кисти рук и стопы. Главная опасность отёка Квинке — возможное поражение дыхательных путей. Если отёк переходит на гортань, язык или глотку, ситуация становится смертельно опасной.



«Родители должны немедленно вызывать скорую помощь, если на фоне видимого отека у ребенка изменился голос, он стал осипшим или совсем пропал, появилось шумное дыхание со свистом на вдохе или лающий кашель. Ощущение кома в горле, трудности при глотании даже слюны, резкая бледность или синюшность кожи — это критические сигналы, при которых нельзя терять ни минуты, так как отек может полностью перекрыть доступ кислорода», — подчеркивает врач-аллерголог-иммунолог НИКИ детства Анастасия Добренькая.