«Не срезать, а выворачивать»: Миколог развенчал главный миф о сборе грибов
Миколог Дьяков: грибы нельзя резать ножом и выдергивать
Каждый грибник рано или поздно сталкивается с дилеммой: срезать гриб ножом или выкручивать его из земли, чтобы не повредить грибницу? Многие поколения грибников учат: бери с собой острый нож и аккуратно срезай гриб под корень, чтобы сохранить подземную часть. Однако, как выяснилось, у науки на этот счет другое мнение.
Ведущий специалист кафедры микологии и алгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в беседе с «Радио 1» сообщил, что если срезать гриб ножом, то можно открыть «ворота инфекции».
«На самом деле большой-то разницы в общем нет. Но считается, что если мы грубо выдернем с большим комом, то повредим грибницу. А если срезаем ножом, то открываем ворота инфекции. Потому что грибы тоже могут болеть», — сказал он.
По словам эксперта, у каждой из этих методик есть свои недостатки. Однако специалисты придерживаются третьего, менее популярного, но более безопасного способа.
«Мы на этот счёт держимся мнения известного писателя Солоухина, который предложил грибы не срезать, а аккуратно выворачивать. Таким образом, идеальный алгоритм действий грибника выглядит так: найти гриб, аккуратно выкрутить его из земли (словно вывинчивая шуруп), тут же очистить ножом от прилипшей грязи и отправить в лукошко. Это позволяет минимизировать риск как механического повреждения грибницы, так и заражения плодового тела болезнетворными микроорганизмами», — пояснил Дьяков.