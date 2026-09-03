«Не срезать, а выворачивать»: Миколог развенчал главный миф о сборе грибов

03 сентября 2026, 17:51

Миколог Дьяков: грибы нельзя резать ножом и выдергивать

Фото: Istock/PIKSEL

Каждый грибник рано или поздно сталкивается с дилеммой: срезать гриб ножом или выкручивать его из земли, чтобы не повредить грибницу? Многие поколения грибников учат: бери с собой острый нож и аккуратно срезай гриб под корень, чтобы сохранить подземную часть. Однако, как выяснилось, у науки на этот счет другое мнение.





Ведущий специалист кафедры микологии и алгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в беседе с «Радио 1» сообщил, что если срезать гриб ножом, то можно открыть «ворота инфекции».





«На самом деле большой-то разницы в общем нет. Но считается, что если мы грубо выдернем с большим комом, то повредим грибницу. А если срезаем ножом, то открываем ворота инфекции. Потому что грибы тоже могут болеть», — сказал он.

«Мы на этот счёт держимся мнения известного писателя Солоухина, который предложил грибы не срезать, а аккуратно выворачивать. Таким образом, идеальный алгоритм действий грибника выглядит так: найти гриб, аккуратно выкрутить его из земли (словно вывинчивая шуруп), тут же очистить ножом от прилипшей грязи и отправить в лукошко. Это позволяет минимизировать риск как механического повреждения грибницы, так и заражения плодового тела болезнетворными микроорганизмами», — пояснил Дьяков.