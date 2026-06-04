«Ощущаемое отравление»: Миколог назвал гриб, который категорически несовместим с алкоголем

04 июня 2026, 11:37

Миколог Вишневский: серый навозник в сочетании с алкоголем приведет к отравлению

Фото: iStock/dolgachov

Лето — время тихой охоты, которая для неопытных грибников нередко заканчивается на больничной койке. Можно ли этого избежать?





Кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский в беседе с «Радио 1» заявил, что наступление грибного сезона, как правило, приносит большое количество отравлений. Люди «спотыкаются» о ложные грибы и наносят вред своему здоровью.





«Например, часто обыватели, не профессионалы, собирают ложных опят. Они серо-жёлтые — довольно сильный вред приносят, хотя, к счастью, не смертельно ядовитые. На вкус они ужасно горькие, неприятные. Пахнут тоже скверно. Однажды ошибившись, дальше будете с уверенностью определять», — поделился Вишневский.

«Серые навозники — отличные съедобные грибы. Но надо иметь в виду: если у вас планируется торжество, шашлыки с пивом или более крепкими напитками, то серый навозник есть нельзя. В сочетании с алкоголем он даёт очень серьёзное, сильное, неприятно выглядящее и ощущаемое отравление. Не смертельное, но запомните надолго. Именно на основе серого навозника разработан тот самый препарат, которым "зашивают". Этот гриб категорически несовместим с алкоголем», — предупредил миколог.

«От весны у нас остались сморчки, майская рядовка. Ранним летом можно собрать летних опят, вешенок и, если очень повезёт, — сосновые боровики на юге области», — резюмировал он.