«Глобальное потепление оказывает эффект»: миколог о начале грибного сезона в Подмосковье

12 марта 2026, 12:57

Миколог Вишневский: грибной сезон в Подмосковье может начаться раньше

Фото: iStock/Romanovskyy

Сезон тихой охоты в Подмосковье в этом году может начаться раньше обычного. Уже в апреле грибники рассчитывают отправиться в лес за первыми сморчками, строчками и другими грибами. Но возможна ли ранняя грибная весна и как на дары леса повлияет накопившийся за зиму снег?





Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский в эфире «Радио 1» подтвердил, что всё действительно будет зависеть от того, когда окончательно сойдёт снежный покров. А богатый урожай ранних грибов возможен исключительно при определённых погодных условиях.





«Если вся эта гигантская масса снега, которая сейчас накопилась у нас за очень снежную классическую русскую зиму, возьмёт и разом растает — произойдёт то, что в народе называется дружной весной. Соответственно, земля хорошо промокнет и прогреется. Вот тогда нас действительно будет ждать большой урожай первых весенних грибов», – отметил специалист.

«Вот зацвела черёмуха, грубо говоря, и пора идти за чем-нибудь. Это наука называется фенология. И она, к сожалению, в последние лет 10—20 сломалась. Глобальное потепление не зря оказывает свой эффект на всё вокруг», – подчеркнул собеседник «Радио 1».

«Самый массовый гриб ранней весной в средней полосе — это строчок гигантский. Он привязан к берёзам. Причём берёза должна валяться на лесной подстилке и начать немного гнить. И вдоль таких берёзовых стволов или гниющих пней обожают расти гигантские строчки».