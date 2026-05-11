«Небулайзер, сетки на окна и смена одежды»: Врач дала советы родителям детей с астмой

11 мая 2026, 10:34

Врач Никонова: бронхиальная астма у детей требует особого внимания

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Диагноз поставлен. Что дальше? Бежать покупать ингалятор? Заклеивать окна? Запрещать ребёнку бегать?





Заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова в беседе с «Радио 1» объяснила, что первое, что должна сделать семья после диагноза «астма», — создать безопасное пространство дома. Это не стерильная палата, а набор простых привычек.





«Если у ребёнка сезонная аллергия (на пыльцу), применять сетки с HEPA-фильтрами на окна. После улицы менять одежду, принимать душ, чтобы смахнуть пыльцу с волос и лица. Либо вовсе не открывать окна, использовать кондиционер для проветривания. Но самое важное — это не ремонт, а навык пользования препаратами. Здесь многих подстерегает ошибка: купили ингалятор, но не научились им правильно дышать. Лекарство не попадает в лёгкие — эффекта ноль», — сказала она.

«Наша задача — ввести заболевание в долгую ремиссию. Когда пациент не будет страдать, не будет испытывать дискомфорт и не будет отличаться от сверстников. Сказать, что мы можем вылечить — не приходится. Но жить полноценно — да, можем», — резюмировала врач.