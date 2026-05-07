Врачи заразили ребенка ВИЧ и скрыли это от родителей

07 мая 2026, 11:22

Камчатских врачей обвинили в заражении ребенка ВИЧ

В Петропавловске-Камчатском расследуется громкий случай заражения младенца ВИЧ в краевой детской больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





По данным издания, в июле 2020 года здорового новорожденного поместили в одну палату с ребенком с подтвержденным ВИЧ-статусом. При выписке в документах изначально здорового младенца инфекцию не указали, хотя анализы уже показывали заражение. Диагноз удалось установить только спустя четыре года — перед плановой операцией. Антиретровирусную терапию начали с опозданием, на предпоследней стадии болезни, когда уже развились тяжелые осложнения и поражение иммунной системы.



Проведенная Роспотребнадзором проверка выявила в больнице патогенные бактерии на оборудовании и руках персонала. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что сотрудники использовали общий шприц для промывания венозных катетеров у обоих детей.



Как рассказал юрист Булат Мухамеджанов, представляющий интересы пострадавших, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности и в сжатые сроки провел необходимые экспертизы. Родители зараженного ребенка намереваются требовать от больницы компенсации морального вреда и расходов на лечение.



