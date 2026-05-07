Подмосковные врачи рассказали, сколько шашлыка можно съесть взрослым и детям

07 мая 2026, 13:13

Поездка на шашлыки для многих является обязательной частью майских праздников. О том, сколько шашлыка могут съесть в день взрослые и дети без вреда для здоровья, рассказали главный внештатный диетолог Московской области Инна Пичугина и педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова, сообщает пресс-служба Минздрава региона.





Рацион взрослого человека должен включать около 90-100 граммов белка в сутки. При этом в 100 граммах приготовленного шашлыка содержится около 25 граммов белка.





«Таким образом суточная норма может составлять до 400 граммов шашлыка, но съедать столько за один присест не стоит. Лучше распределить это количество на весь день. Оптимальной порцией можно считать двухсотграммовую», — сказала Инна Пичугина.

«Для детей трёх-пяти лет порция не должна превышать размер двух детских кулачков, а школьникам шести-десяти лет можно давать около 50–60 граммов нежирного мяса не чаще раза в одну-две недели. Для здоровых младших подростков — до 12 лет — допустима порция 70–90 граммов, но не каждый день», — предупредила Гусаров.