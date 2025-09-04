Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность привычного ужина

04 сентября 2025, 08:54

Нутрициолог Панова: жирная и тяжелая пища на ночь сбивает природный режим

Фото: istockphoto / Andrii Lysenko

Поздний ужин, особенно тяжелая и жирная пища, серьезно вредят организму, сбивая его природные ритмы. Как отучить себя от вредной привычки есть на ночь и чем можно перекусить без вреда для здоровья, в беседе с «Радио 1» рассказала нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова.









«Жирная и тяжелая пища на ночь сбивает наш природный режим. Потому что организм тратит силы на переваривания, а не расслабляется, как положено. Эти плохие привычки перед сном быстро входят в нашу жизнь и очень тяжело выводятся. Поэтому нужно дойти до степени осознанности, либо, не дай бог, что-то может случиться с организмом, и только тогда вы задумаетесь», — сказала она.

«Если вы постоянно на ужин едите творог, то это может плохо сказаться на организме, потому что он тоже обладает достаточно высокой калорийностью. Если вы у вас нет непереносимости на белок яиц, то лучше его поесть в том количестве, которым вы наедитесь. Это легко и быстро усвоится, причем вы не будете голодны», — посоветовала эксперт.