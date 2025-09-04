Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность привычного ужина
Нутрициолог Панова: жирная и тяжелая пища на ночь сбивает природный режим
Поздний ужин, особенно тяжелая и жирная пища, серьезно вредят организму, сбивая его природные ритмы. Как отучить себя от вредной привычки есть на ночь и чем можно перекусить без вреда для здоровья, в беседе с «Радио 1» рассказала нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова.
«Жирная и тяжелая пища на ночь сбивает наш природный режим. Потому что организм тратит силы на переваривания, а не расслабляется, как положено. Эти плохие привычки перед сном быстро входят в нашу жизнь и очень тяжело выводятся. Поэтому нужно дойти до степени осознанности, либо, не дай бог, что-то может случиться с организмом, и только тогда вы задумаетесь», — сказала она.
По словам нутрициолога, лучше поесть за 2−3 часа перед сном. Ведь даже полезный белок, содержащийся в твороге, имеет свою калорийность и может привести к набору веса.
«Если вы постоянно на ужин едите творог, то это может плохо сказаться на организме, потому что он тоже обладает достаточно высокой калорийностью. Если вы у вас нет непереносимости на белок яиц, то лучше его поесть в том количестве, которым вы наедитесь. Это легко и быстро усвоится, причем вы не будете голодны», — посоветовала эксперт.Она добавила, что также можно за пару часов до сна выпить теплое молоко с половиной банана — это расслабит мышцы и снабдит организм калием и магнием.