Россиянам назвали главную причину плохого сна

03 сентября 2025, 15:38

Врач Панова: если на ночь поесть жирную еду, то качественного сна не будет

Фото: iStock/fizkes

Можно ли есть на ночь? — вопрос, интересующий многих и имеющий совершенно разные ответы. Одна категория людей говорит, что голодным спится легче и лучше, а другие придерживаются обратного мнения.





Нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова в беседе с «Радио 1» заявила, что у организма есть строго отведенное время, в которое он замедляет метаболизм и расслабляется, а, когда происходит недосып, человек тотально подвергается опасности.





«Есть природа и химия, которые происходят в нашем организме. Оно так работает. Когда мы настраиваемся на ночь, у нас вырабатывается мелатонин, который способствует восстановлению. Если мы пропустили эти часы, то упустили и восстановление», — сказала эксперт.

«Самое главное для каждого человека — слушать себя и прислушиваться к себе. У нас примерно с 22:00 часов начинает вырабатываться мелатонин, и, соответственно, если мы это пропускаем, то спать мы будем хуже. Однако задача наша не перегружать едой организм в это время, а дать ему легкости для восстановления», — объяснила диетолог.

«Организму тяжело, потому что у него процессы замедления метаболизма уже запущены, а тут мы даем еще большую нагрузку. То есть ему расслабиться мы не даем. Качественного сна после приема жирной и тяжелый пищи на ночь обычно не бывает», — заключила собеседница.