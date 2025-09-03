Раскрыт напиток, наносящей серьёзный вред зубам
Сладкие газированные напитки наносят вред зубной эмали. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.
Она пояснила, что сладкие газированные напитки содержат ортофосфорную кислоту, а также сахар, который поддерживает жизнедеятельность патогенных бактерий.
«Кислые соки занимают второе место по вредности из-за высокого содержания кислот, взаимодействующих с кальцием. Сладкие соки также опасны из-за сахара. Кофе, особенно крепкий, может приближаться по вреду к газированным напиткам», — пояснила Соломатина в разговоре с Life.ru.
Однако эксперт уточнила, что при отсутствии сахара негативное воздействие кофе на зубы компенсируется антиоксидантами.
Соломатина добавила, что чай тоже содержит кислоты, вредящие зубам, но в этом напитке есть танин, который мешает размножаться бактериям во рту.
