«Нужно чувствовать разницу»: Специалист по этикету назвала 4 ошибки, которые прибавляют женщине возраст

23 октября 2026, 11:55

Мастер этикета Панфилова: женщине прибавляют возраст каблуки и короткие юбки

Фото: iStock/AnnaZhuk

Желание выглядеть молодо и привлекательно естественно в любом возрасте. Но иногда стремление сбросить несколько лет дает обратный эффект: образ становится перегруженным, негармоничным и даже визуально добавляет возраст. Почему так происходит?





Эксперт по этикету и осознанному стилю Оксана Панфилова в беседе с «Радио 1» заявила, что с точки зрения этикета и стиля дело не в цифрах в паспорте, а в уместности, чувстве меры и умении понимать себя.





Первая ошибка: стремление любой ценой следовать молодежной моде. Короткие юбки, чрезмерно откровенные вещи, вызывающие сочетания могут выглядеть неубедительно, если не соответствуют привычному стилю женщины, ее образу жизни и ситуации. При этом мини вовсе не находится под запретом после определенного возраста. Все зависит от фасона, кроя, качества ткани и того, насколько гармонично вещь вписана в образ. Одна и та же длина может выглядеть элегантно или вульгарно — разница в деталях.

Вторая ошибка: инфантильность в образе. Например, два высоких хвостика, игривые аксессуары и нарочито девичьи детали иногда создают впечатление, что женщина пытается вернуться в подростковый возраст. Юность невозможно воспроизвести буквально, зато можно подчеркнуть легкость, свежесть и индивидуальность с помощью современной стрижки, ухоженных волос и подходящей укладки.

Третья ошибка: избыток акцентов. Слишком яркий макияж, одновременно несколько модных трендов, броский маникюр могут конкурировать друг с другом и перегружать внешность. Особенно если все эти детали призваны не дополнить образ, а доказать окружающим, что женщина молода и следит за модой. Современный макияж не обязательно должен быть незаметным, а яркий маникюр не является признаком плохого вкуса. Важно, чтобы выразительные детали были уместны и поддерживали общую стилистику.

Четвертая ошибка: каблуки ради самого факта каблуков. Высокий каблук может сделать походку изящнее, но только если женщина чувствует себя в нем уверенно и умеет красиво двигаться. Неудобная обувь, неестественная походка и постоянное напряжение способны испортить даже самый дорогой наряд. Элегантность начинается не с высоты каблука, а с осанки, свободы движений и внутреннего комфорта.

«Настоящая молодость образа — это не попытка выглядеть на двадцать лет, а энергия, ухоженность, чувство меры и уверенность в себе. Женщина выглядит современно не тогда, когда копирует гардероб девушки из социальных сетей, а когда умеет выбирать из модных тенденций то, что подчеркивает ее индивидуальность. И порой один точный акцент способен сделать для образа гораздо больше, чем десяток отчаянных попыток повернуть время вспять», — резюмировала Панфилова.